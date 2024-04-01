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ماريا معلوف تتملق ملك الأردن بشيطنة المتظاهرين النشامى والتطاول على الضيف (فيديو)

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ماريا معلوف تتملق ملك الأردن بشيطنة المتظاهرين النشامى والتطاول على الضيف

وطن – خرجت الصحفية اللبنانية ماريا معلوف بمقطع مصور هاجمت فيه بأسلوب وصف بالصهيوني الوقح، حركة حماس والمتظاهرين الأردنيين المناصرين لغزة متهمة إياهم بتنفيذ مؤامرة إخوانية تخريبية، وفق زعمها.

وقالت ماريا معلوف في الفيديو الذي نشرته على حسابها في منصة إكس: “الأردن ليس الوطن البديل .. الأردن فقط للأردنيين ولن تنجح زمرة الإخوان المسلمين في تحويله لأرض مواجهة يخدم مشروعهم التدميري والتخريبي”.

وأضافت الصحفية اللبنانية المثيرة للجدل والتي ظهرت قبل فترة وهي تلوح بالعلم الإسرائيلي: “لن تنجح تلك الأوبة (حماس والمتظاهرين الأردنيين) بنقل التوتر لشوارع عمان”.

ماريا معلوف بحديث صهيوني خالص

وأساءت معلوف للقيادي في حركة حماس “محمد الضيف” ولكتائب القسام وحملت الضيف مسؤولية ما يجري في الأردن.

وذكرت الإعلامية أن “التظاهرات في الأردن لا تعبر عن النشامى الأردنيين الذين لم يترددوا في دعم الشعب الفلسطيني وأن المحتجين يحاولون المس بالأمن الأردني” وفق قولها.

وضمنت معلوف الفيديو بمنشور كتبت فيه: “الأردن للأردنيين فقط …. واحلموا يا حمساويين ترجعوا تجربة ابو عمار الفاشلة في أيلول الأسود”.

وأضافت: “وقتها نالت فتح القصاص واليوم ستنالونه على يد الملك عبدالله الثاني القوي وشعب الأردن الصامد والذي يقفه وراءه مسانداً ضد ألاعيبكم في أمن الدول تنفيذا لرغبة إيران الملالي والإخوان الذين ما اجتمعوا إلا على الخراب والتدمير”.

 

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وتعرف ماريا معلوف بتأييدها للاحتلال وظهرت قبل أشهر وهي ترفع علم الاحتلال الإسرائيلي وتتباهى بذلك عبر حسابها في منصة انستغرام.

ورد أحد المتابعين في رده على ماريا معلوف: “لا محتوى لا لغة لا منظر لا لبس لا مكان تصوير. طب ليش شعرك هيك.!؟ مركبة مكنسة على راسك.!؟ مين مسويلك قصة الشعر.!؟؟”.

وأضاف: “و بعدين انتي شو دخلك ببلاد و شعب الاردن.!؟ آه…مطلوب منك تحكي هيك.!؟ بس صراحة الاداء منحط، يعني كلك على بعضك هيك مع وجه المقلاية وراسك المربع مع المكنسة ب٢ شيكل”.

وكتب محمد عايش: “لا تريد لأحد أن يتدخل بالأردن، وهي نفسها لبنانية وتتدخل بالأردن، وتُحرض الأردنيين على بعض.. والأهم من ذلك أنها تقرأ نصاً مكتوباً تم إعداده سلفاً”.

وأضاف المغرد: “اسمها معلوف وواضح انه اللي بعلفها بكتبلها النص اللي بتقرأه”.

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