عملية إيلات ترعب إسرائيليين فرّوا وهم شبه عراة (شاهد)

وطن – تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات مُصورة تُظهر فزع الإسرائيليين في أعقاب دوي صفارات الإنذار في مدينة إيلات في أعقاب هجوم بطائرة مسيّرة.

وأظهر الفيديو، هرولة الإسرائيليين وهم شبه عراة فور انطلاق صفارات الإنذار في المدينة التي تعرضت لهجوم نوعي.

وأثيرت حالة من الفوضى بينما كان الإسرائيليون يهرولون صوب الملاجئ.

أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرة مسيرة اخترقت الأجواء وأصابت مبنى في مدينة إيلات بأقصى الجنوب، في حين ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن المسيّرة أصابت قاعدة عسكرية بحرية بالمدينة.

مسيرة تهاجم إيلات

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن أنَّ الطائرة المسيرة جاءت من جهة الشرق وسقطت على مبنى في إيلات محدثة أضرارا مادية، زاعمًا عدم تسجيل إصابات.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن المسيّرة اخترقت الأجواء قادمة من جهة الأردن وأصابت قاعدة عسكرية في خليج إيلات، حيث تصاعدت أعمدة الدخان.

ودوّت صفارات الإنذار في إيلات، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان سقوط المسيّرة.

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المقاومة الإسلامية في العراق تقصف هدفا حيويا

تزامنا مع ذلك، قالت المقاومة الإسلامية في العراق إنها قصفت هدفا حيويا في أراضيها المحتلة بالأسلحة المناسبة، فجر الاثنين.

وقالت في بيان: “هذا القصف يأتي “استمرارا لنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ”.