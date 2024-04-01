احتفالات ورقص بشوارع ألمانيا عقب تقنين تدخين الحشيش واستخدامه في الأماكن العامة

وطن – اعتبارًا من اليوم، دخل قانون السماح بتعاطي الحشيش المثير للجدل حيز التنفيذ في ألمانيا. وبالتالي فإن حيازة وزراعة القنب تعتبر قانونية للبالغين في ألمانيا بموجب متطلبات معينة.

وينص القانون الذي طرحه حزب الائتلاف الحاكم في ألمانيا، على أن المستهلكين سيتمكنون في المستقبل من شراء القنب من خلال جمعيات الزراعة غير التجارية.

وتجمعت حشود في ألمانيا خلال الليل للاحتفال بتقنين الحشيش ابتداء من يوم الاثنين، وعمت الموسيقى والرقص عند بوابة براندنبورغ بوسط برلين، حيث لوح الحاضرون بلافتات ونفخوا سحبا من الدخان في الهواء.

🚨احتفالات في ألمانيا عقب السماح رسمياً بتدخين “الحشيش” واستخدامه في الأماكن العامة. pic.twitter.com/Xa5iLSINRc — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@NewsNow4USA) April 1, 2024

وشوهد أحد الأشخاص وهو يركب دراجة وسط الحشد وهو يسحب عملا فنيا لورقة حشيش عملاقة على مقطورة خلف دراجته، بينما قام آخر بدحرجة سيجارة بشكل احتفالي أمام كاميرات التلفزيون.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للعشرات من الالمان من مختلف الأعمار ومنهم كبار سن، وهم يحملون بأيديهم لفافات حشيش ويدخنوها وهو يرقصون ويغنون.

نقاش مثير للجدل

وبحسب شبكة”سي إن إن” فإن مجلس النواب الألماني صوت في الشهر الماضي لصالح تقنين الحشيش للاستخدام الترفيهي المحدود، بعد نقاش وطني مثير للجدل حول إيجابيات وسلبيات السماح بسهولة الحصول على المخدر.

وأشاد وزير الصحة كارل لوترباخ بهذه الخطوة في منشور على موقع X يوم الاثنين، وقال: “كان استخدام القنب موجودًا بالفعل بالأمس، لكنه يتزايد. وكتب الآن أنه يخرج من منطقة المحرمات.”

وتابع:”هذا أفضل للمساعدة الحقيقية في علاج الإدمان، والوقاية للأطفال والشباب ولمكافحة السوق السوداء، والتي سيكون هناك بديل لها قريبًا.”

وتعني القواعد الجديدة أنه يمكن للبالغين حيازة كميات صغيرة للاستخدام الشخصي، لكن المخدر يظل محظورا على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.

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وبزعم مشرعي القانون فإن الهدف منه الحد من التجارة والاستهلاك غير الخاضعين للرقابة في السوق السوداء وبالتالي الجريمة المنظمة. و”زيادة حماية الشباب” بعد فشلت سياسة السنوات العشر الماضية.

وبحسب موقع augsburger سيتم تنفيذ زراعة وتوزيع القنب من قبل “نوادي القنب” ومن الممكن أيضًا زراعته في المنزل . سيتم السماح بما يصل إلى ثلاثة نباتات القنب. ويتم التخطيط للمبيعات من خلال المتاجر – في الوقت الحالي – فقط في ما يسمى بالمناطق النموذجية.

وفقًا للموقع الرسمي للحكومة الفيدرالية ، يجب فحص القانون لمعرفة الآثار الاجتماعية.

ومن المقرر نشر تقرير مؤقت بعد عامين وتقرير نهائي بعد أربع سنوات.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تشديد اللوائح الخاصة بتسويق ورعاية الكحول والنيكوتين والقنب.

ومن أجل منع تعاطي المخدرات في المستقبل، تريد الأطراف الثلاثة التركيز على “زيادة التعليم مع التركيز بشكل خاص على الأطفال والشباب والنساء الحوامل”.

وتريد الحكومة أيضا التركيز بشكل أكبر على نماذج “فحص المخدرات”.

وتشمل هذه نقاط الاتصال حيث يمكن لرواد الحفلات اختبار المخدرات التي اشتروها بطريقة غير مشروعة للتأكد من جودتها ونقائها حتى يتمكنوا من تقييم المخاطر بشكل أفضل، ويطالب ممثلو الصناعة الآن بسن قانون للنقاء، تماما كما هو الحال مع البيرة.