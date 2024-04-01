إحداهما أطلت بالحجاب والأخرى بشعرها.. زوجتا رئيس السنغال الجديد حديث المنصات

وطن – ظهر الرئيس السنغالي المنتخب “باسيرو ديوماي فاي” بصحبة زوجتيه على منصة التتويج، مما أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل.

وقبل دقائق قليلة من انتهاء الحملة الانتخابية الرئاسية في السنغال، سار باسيرو ديوماي فاي بخطوات محسوبة على منصة ممسكا بيدي زوجتيه “ماري” و”عبسة” اللتين بدت إحداهما محجبة والأخرى كاشفة الرأس على جانبيه.

ووفق وكالة “فرانس برس” بعد أن صفق له الآلاف من المتعاطفين المبتهجين، اختار باسيرو ديوماي فاي ، الذي كان لا يزال مرشحًا للرئاسة، أن يعرض علنا تعدد الزوجات- وهي ممارسة تقليدية ودينية راسخة في الثقافة المحلية – قبل انتخابه من الجولة الأولى من التصويت بحصوله على 54.28 صوتًا. % من الأصوات.

ومن غير المعروف حتى الآن أن ماري خون، أول امرأة تزوجها منذ خمسة عشر عامًا وأنجب منها أربعة أطفال، تأتي من نفس القرية التي يعيش فيها. وتزوج الثانية عبسة منذ أكثر من عام بقليل.

تقليد سنغالي

ونقلت الوكالة الفرنسية عن عالم الاجتماع ” دجيبي دياخاتي” وصفه لهذه الممارسة بأنها تكريس لتقليد تعدد الزوجات على رأس الدولة مع وضع سيلتصق بالواقع السنغالي.

وتحظى هذه الممارسة بشعبية لدى العديد من الرجال، ولكن العديد من النساء يعارضنها بشأن المبادئ التي تحكمها. وبحسب الأكاديمي السنغالي فإن الغرب “لا يملك الشرعية للحكم على ثقافاتنا”.

ولطالما كان تعدد الزوجات مثار جدل في هذا البلد الذي يشكل المسلمون أكثر من 90% منه، لكن الظهور العلني لـ “ديوماي فاي” محاطا بزوجتيه، وضع الموضوع في قلب الجدل، على وسائل الإعلام، على شبكات التواصل الاجتماعي. وداخل الأسر، مما يثير ردود فعل مختلفة.

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مراجعة البروتوكول

بالنسبة لوزيرة الثقافة والتاريخ السابقة بيندا مباو، فإن الوضع الجديد في القصر الرئاسي “غير مسبوق على الإطلاق.”

وأضافت :”حتى الآن، لم تكن هناك سوى سيدة أولى واحدة. وهذا يعني أن كل شيء في البروتوكول يحتاج إلى مراجعة”.

ورداً على منتقديه، يقبل الرئيس السنغالي المنتخب تعدد الزوجات بشكل كامل. وقال خلال الحملة الرئاسية: “لدي أطفال جميلون لأن لدي زوجات رائعات. إنهن جميلات للغاية. وأشكر الله، فهم يقفون معي دائماً”.