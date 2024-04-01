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أسرار سيدة الخير مشاعل آل مبارك تتكشف بعد وفاتها.. هذا ما حدث عند القبر وفاجأ زوجها والجميع (فيديو)

بقلم
أسرار سيدة الخير مشاعل آل مبارك تتكشف بعد وفاتها.. هذا ما حدث عند القبر وفاجأ زوجها والجميع

وطن – توفيت في المملكة العربية السعودية السيدة مشاعل آل مبارك، المسؤولة البارزة في إدارة “التطوع والمشاركة المجتمعية” بوزارة “الموارد البشرية” والتنمية الاجتماعية، وعرفت بأياديها البيضاء في الأعمال الخيرية ومساعدة الأيتام والفقراء والمساكين ولعبت الراحلة دورًا محوريًا في تعزيز الإدراك لقيمة وأهمية التطوع.

وصلي عليها عصر السبت، في مسجد الراجحي بالرياض وأثارت وفاتها موجة من الحزن والتعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي.

أيقونة العمل الخيري

ونشر “فريق ظل التطوعي” على حسابه في منصة “إكس” نعزي أنفسنا في عالم ‎ التطوع بوفاة أختنا ‎مشاعل ال مبارك التي كانت أيقونة في مجال التطوع كانت تعمل بشغف لامثيل له، وبإخلاص يلحظه الجميع، وبفقدها فقدنا عنصراً وركيزة مهمة في مجال التطوع الذي حولته لعمل مؤسساتي لامثيل له.”

زوجها يكشف تفاصيل من حياتها

وكشف زوج مشاعل ال مبارك كواليس أيامها الأخيرة وكيف أصرت على مغادرة المستشفى لتعتمر الجمعة الماضية وسر 20 شاباً جعلوه يبكي.

وقال العميد “علي سالم العذري” في مقابلة مع قناة “العربية” عبر برنامج “مع علي السمان” إن زوجته بدأت حياتها في العمل الخيري من خلال جمعية النهضة.

وانتقلت بعدها مشاعل آل مبارك إلى وزارة العمل والموارد البشرية وعملت مع الأيتام وفي مجال التطوع وأبرزت التطوع بشكل مؤسسي ونظامي –كما قال- مضيفاً أن هذه من أهم الإسهامات التي قامت بها الراحلة مشاعل آل مبارك.

قمة في العلم والعمل

واستدرك الرجل أن زوجته مشاعل كانت قامة وقمة في العلم والعمل والأخلاق وفي قمة الإنسانية، وروى العذري أنه عندما أنهى مراسم الدفن أمس اقترب عدد من الشباب منه يسلمون عليه ويعزونه ولم يعرفهم.

واعتقد أنهم مخطئون في التعزية لأن هناك أكثر من جنازة في المقبرة، وتبين أنهم من الأيتام الذين اهتمت بهم الراحلة وقالوا له إن الأم مشاعل هي أمنا وتابع، أنه لم يتمالك نفسه وخنقته العبرات من التأثر.

وقال زوج مشاعل آل مبارك إن تواصل الناس وتفاعلهم معه بعد وفاة الراحلة كان مفاجئاً جداً ولم يتوقع هذا الكلام من الوجهاء والوزراء والمشاهير الذي جاءوا للتعزية بها.

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أدت العمرة قبل وفاتها

وحول آخر حديث دار مع زوجته الراحلة كشف العذر بأنها كانت ترقد في المستشفى لأنها أصيبت بالسرطان في الفترة الأخيرة، وكانت تتلقى العلاج الدوائي والكيميائي وتذهب لعملها.

وأضاف أن زوجته مشاعل ال مبارك أصرت في الفترة الأخيرة على أن تعتمر ولكن الطبيب رفض بسبب سوء حالتها وذهبت بالفعل، الجمعة الماضية، وأدت العمرة وعادت، الأحد، لتدخل المستشفى من جديد، ويوم الجمعة في العشر الأواخر من رمضان فارقت الحياة.

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