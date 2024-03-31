فيديو عملية اغتيال يلقى رواجا.. حقيقة مقتل الشاعر العراقي فلاح البدري ومفاجأة

وطن – تداول عراقيون على مواقع التواصل أنباء عن قيام مجهولين باغتيال الشاعر العراقي “فلاح البدري” في محافظة ذي قار جنوب العراق، اليوم الأحد، وهو الأمر الذي نفاه مقربون من البدري فيما بعد، ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن في هذا الخصوص.

وكان مصدر في وزارة الداخلية العراقية، قال إن مسلحين يستقلون دراجة نارية فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة صوب الشاعر العراقي فلاح البدري في سوق شعبي وسط مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

ووفق المصدر ذاته فقد لاذ المسلحون بالفرار بعد ارتكابهم جريمة القتل إلى جهة مجهولة.

فيديو لعملية اغتيال

وأظهر مقطع فيديو جثة قال ناشروه إنها للشاعر فلاح البدري بجانب سيارة وبدأ رأسه مهمشاً جراء الرصاص ويسمع صوت شخص وهو يقول “أبوي أبوي”.

اغتيال الشاعر فلاح البدري وسط #الناصرية… ما الذي يشكله الشعر من تهديد لقوى الظلام؟ pic.twitter.com/QsYXsjxrIR — مجاهد الطائي (@mujahed_altaee) March 31, 2024

ولم يتسن التحقق من صحة المقطع المتداول إن كان يعود للشاعر العراقي المعروف، فيما لم يصدر بعد أي تصريح رسمي يؤكد أو ينفي حادثة الاغتيال.

صديق البدري ينفي ويؤكد تواجده بالكويت

وفيما أكدت عشرات المواقع والحسابات خبر الاغتيال على مواقع التواصل الاجتماعي نفى “طلب الرداد” صديق الشاعر فلاح البدري هذه الأنباء.

وقال في منشور على حسابه في موقع “إكس“: “نطمئن جمهور ومحبي الشاعر القدير فلاح البدري أن الخبر عاري عن الصحة تماما وقد قمت بالاتصال به قبل قليل، وتحدثت معه شخصيا وهو متواجد بدولة لكويت بكامل صحته !.”

تناقلت عشرات المواقع الإخبارية خبر اغتيال الشاعر #فلاح_البدري وعلى رأس تلك المواقع والوسائل الاعلامية تلفزيون (#العربية_الحدث) لذلك نحب نطمئن جمهور ومحبي الشاعر القدير فلاح البدري أن الخبر عــاري عن الصحة تماما وقد قمت بالاتصال به قبل قليل وتحدثت معه شخصيا وهو متواجد بدولة… pic.twitter.com/GZTpzYlEse — طلب الرداد (@talab176) March 31, 2024

وطالب الرداد مسئولي قناة “العربية الحدث” نفي الخبر امتثالا للأمانة الإعلامية وعدم تعريض الشاعر إلي اشاعة قد تلحق الضرر به وأسرته.

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من هو الشاعر فلاح البدري؟

يشار إلى أن الشاعر العراقي “فلاح البدري” ولد في محافظة ذي قار عام 1971، واشتهر بقصائده الوطنية والاجتماعية، وحظي بشعبية كبيرة في العراق وخارجه.

شارك في عام 2014 في البرنامج التلفزيوني المعروف “شاعر المليون” المتخصص في مسابقة الشعر النبطي في مدينة أبو ظبي.

وكشف البدري، في فيديو سابق، أنه لم يكن يملك المال، وأنقذته ابنته بعد أن منحته مجوهراتها لبيعها ودفع ثمنها للمستشفى.