شجار عنيف بين فتيات بمقهى ستاربكس بسبب حبيب إحداهن! (فيديو)

وطن – اندلع شجار عنيف بين فتيات داخل فرع مقهى “ستاربكس” بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة، فيما كشف مصدر أمني تفاصيل المشاجرة.

شجار عنيف بين فتيات بمقهى ستاربكس

وانتشر مقطع فيديو للشجار، يبين كيف شرعت إحدى الفتيات في الاعتداء بالضرب المبرح على أخرى.

وتصاعد الموقف في الشجار بتبادل الشتائم والألفاظ النابية بينهما، ليتحول بشكل سريع إلى اعتداء بدني، وتبادل للضرب بشكل عنيف.

وحاول بعض الشباب التدخل لفض الشجار لكن دون جدوى، وتطور الأمر لتشتبك معهن صديقاتهن.

البنات الي موجوده في فيديو خناقة ستاربكس التجمع الخامس ملفتش نظري في الموضوع كله ان المفروض ستاربكس مقاطعة بس البنات دول الي بيطلعوا يرقصو علي التيك توك مش من سكان التجمع pic.twitter.com/TKaTnTT7kv — Ahmed Taher 🇵🇸 (@taher10111987) March 31, 2024

الغيرة سبب شجار الفتيات!

وأكد مصدر أمني لموقع “القاهرة 24” أن الواقعة نشبت بين عدد من الطالبات بسبب غيرة أحدهما من صديقتها في أحد فروع مقهى ستاربكس.

وذكر المصدر أن أحد الطلاب كان يجلس مع طالبتين أحدهما تربطها علاقة عاطفية معه. وبدأ الشاب في محادثة الفتاة الأخرى والمزاح معها مما أحدث غضبا لدى صديقتها المرتبطة به.

ولفت نفس المصدر إلى أن الأخيرة سبّت الطرفين فدار بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة.

وأكد على أن إدارة أمن المول تعاملت مع الموقف دون إخطار الشرطة وتم التصالح بين الطرفين داخل المول دون حدوث أي تطور للخلاف.