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سعوديون يشبحون للعاهل الأردني.. حرضوا ضد المتظاهرين الأردنيين ووجهوا لهم الشتائم

بقلم
سعوديون يشبحون للعاهل الأردني.. حرضوا ضد المتظاهرين الأردنيين ووجهوا لهم الشتائم

وطن – أقدم سعوديون في منصات التواصل ممن يعرفون بذباب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على التشبيح للعاهل الأردني والتحريض ضد المتظاهرين الأردنيين وتوجيه التشائم لهم خاصة على منصة إكس

وأطلقت حسابات سعودية محسوبة على نظام بن سلمان، حملة هاجموا فيها مظاهرات السفارة الإسرائيلية في الأردن وشاركوا بوسم “معاك يالأردن” في منصة “إكس“.

وتضمن الوسم جملة من التحريض والشتائم ضد المتظاهرين والتخوين والتهجوم على حركة المقاومة حماس وتبرير الجرائم الوحشية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية.

تحريض وتخويض ضد الفلسطينيين والأردنيين

وتضمنت الاتهامات أن المتظاهرين يتبعون لحركة “حماس” التي تحرض على تلك الاحتجاجات لإشعال الأردن وجره إلى العنف.

ولم تخل منشورات السعوديين من التضليل والأعمال التي تشكل جرائم إلكترونية في المملكة إلا أن سلطات محمد بن سلمان تتغاضى عن كل متصهين لاسيما أولئك الذباب الموجهين بأوامر من السلطات العليا السعودية.

ودعت حسابات سعودية نظام العاهل الأردني عبدالله الثاني إلى “الضرب بيد من حديد” لتفريق المتظاهرين، واعتقالهم وسحب الجنسيات منهم.

وكانت الحكومة الأردنية شنت حملة حرضت فيها ضد المظاهرات الحاشدة التي يشهدها محيط السفارة الإسرائيلية في عمّان منذ أسبوع وقامت بشيطنة المتظاهرين وتخوينهم.

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ومن هؤلاء ماذكره وزير الاتصال الحكومي مهند مبيضين الذي انتقد المظاهرات وحركة “حماس”: “نتمنى على الإخوة من القيادات في حركة حماس أن يوفروا نصائحهم ودعواتهم لضرورة حفظ السلم، ولصمود الأهل في قطاع غزة”.

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