زوجان أمريكيان يسهّلان خطوة مقاطعة منتجات الشركات الداعمة لإسرائيل

وطن – في خطوة جذبت الأنظار وأثارت تفاعلاً واسعاً، أنشا زوجان أمريكيان من أصول كشميرية وفلسطينية، موقعاً إلكترونياً يسهل على المستهلكين مقاطعة منتجات الشركات الداعمة لإسرائيل.

جاء ذلك عبر رصد العلامات التجارية المملوكة لشركات إسرائيلية خاصة، في خِضم الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة.

Meet Nadia and Shehzad, a Palestine and Kashmir-origin couple who has launched a website named “DisOccupied” (@Disoccupied1) to list all the brands indirectly supporting the Israeli military and the colonisation of Palestine.

In an interview with TRT World, the husband-wife duo… pic.twitter.com/YNAid4aIfa

— TRT World (@trtworld) March 27, 2024