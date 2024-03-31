زوجان أمريكيان يسهّلان خطوة مقاطعة منتجات الشركات الداعمة لإسرائيل

وطن – في خطوة جذبت الأنظار وأثارت تفاعلاً واسعاً، أنشا زوجان أمريكيان من أصول كشميرية وفلسطينية، موقعاً إلكترونياً يسهل على المستهلكين مقاطعة منتجات الشركات الداعمة لإسرائيل.

جاء ذلك عبر رصد العلامات التجارية المملوكة لشركات إسرائيلية خاصة، في خِضم الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة.

Meet Nadia and Shehzad, a Palestine and Kashmir-origin couple who has launched a website named “DisOccupied” (@Disoccupied1) to list all the brands indirectly supporting the Israeli military and the colonisation of Palestine. In an interview with TRT World, the husband-wife duo… pic.twitter.com/YNAid4aIfa — TRT World (@trtworld) March 27, 2024

دعم للشعب الفلسطيني في محنته

وفي تفاصيل القصة، قالت “ناديا” – وهي من أصل فلسطيني – إنّ الموقع الإلكتروني جاء رغبة منها ومن زوجها الكشميري “شهزاد” في فعل شيء تقف من خلاله إلى جانب الشعب الفلسطيني في محنته.

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وأضافت أن المبادرة تتخطى فكرة مشاركة الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصلت إلى تطوير موقع على الإنترنت يسمى “DisOccupied”.

ولفتت إلى أنّ تطبيق الموقع “DisOccupied” على الهواتف الجوالة ما يزال قيد الإعداد.

ساعات طويلة من الرصد

أما الزوج “شهزاد”، فقد أكّد أنه أمضى مئات الساعات في رصد الشركات التي تدعم لجنة العلاقات العامة الأمريكية الإسرائيلية (آيباك) في مسار تطوير الموقع.

وأضاف: “الرسالة التي نريد إيصالها إلى الناس تتلخص في مراجعة الناس لعاداتكم الاستهلاكية”، مشيرًا إلى أن معظم الأموال التي تنفقها المنظمات الصهيونية لتمويل المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية تأتي من رأس المال الخاص.

وأوضح الموقع الجديد يكشف العلامات التجارية الداعمة لإسرائيل في هذا الإطار.

حملات مقاطعة مجدية

وانطلقت حملات المقاطعة، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، بعدما أقدمت العديد من الشركات على إظهار الدعم لدولة الاحتلال في تلك الحرب الهمجية.

وأظهرت العديد من التقارير والإحصاءات الاقتصادية، أن المقاطعة أثّرت بشكل كبير على هذه الشركات وإيراداتها.