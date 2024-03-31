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خلال ساعات .. إصابات خطيرة بعمليتي طعن في “غان يفني” وبئر السبع (شاهد)

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عملية طعن في منطقة غان يفني شرقي أسدود

وطن – أصيب 3 مستوطنين بجروح خطيرة في عملية طعن وقعت قرب مركز تجاري في منطقة “غان يفني” شرقي أسدود.

وأعلنت شرطة الاحتلال الاسرائيلي “تحييد” منفذ العملية، في إشارةٍ إلى قتله .

عملية “غان يفني” على خلفية قومية

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن الشرطة تؤكد أن ما حدث في “غان يفني” عملية على خلفية قومية.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن منفذ العملية مقيم بشكل “غير قانوني”. حسبما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية

وقالت شرطة الاحتلال إن المفوض العام “يعقوب شبتاي” في طريقه إلى مكان الحادث.

منفذ عملية غان يفني
جثمان منفذ عملية غان يفني

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إنّ قوات الأمن تجري تمشيطا للبحث عن مشتبه ثان بعد عملية الطعن في “غان يفني”.

ولاحقاً، قالت وسائل اعلام عبرية إن منفذ العملية هو الشاب محمد فايز مسالمة من مدينة دورا جنوب الخليل، ويبلغ من العمر 19 عاماً، وكان يعمل في المركز التجاري الذي نفذ فيه العملية .

عملية طعن في محطة الحافلات المركزية في مدينة بئر السبع

ووقعت العملية، بعد هجوم طعن أصيب فيه مستوطنان إثنان صباح الأحد في محطة الحافلات المركزية في مدينة بئر السبع بالنقب، بينما استشهد منفذها بعد إصابته برصاص شرطة الاحتلال.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن منفذ العملية من مدينة رهط بالنقب يدعى ناجي أبو فريح.

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عملية طعن في منطقة غان يفني شرقي أسدود

خلال ساعات .. إصابات خطيرة بعمليتي طعن في “غان يفني” وبئر السبع (شاهد)

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