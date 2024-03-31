خلال ساعات .. إصابات خطيرة بعمليتي طعن في “غان يفني” وبئر السبع (شاهد)

وطن – أصيب 3 مستوطنين بجروح خطيرة في عملية طعن وقعت قرب مركز تجاري في منطقة “غان يفني” شرقي أسدود.

وأعلنت شرطة الاحتلال الاسرائيلي “تحييد” منفذ العملية، في إشارةٍ إلى قتله .

عملية “غان يفني” على خلفية قومية

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن الشرطة تؤكد أن ما حدث في “غان يفني” عملية على خلفية قومية.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن منفذ العملية مقيم بشكل “غير قانوني”. حسبما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية

وقالت شرطة الاحتلال إن المفوض العام “يعقوب شبتاي” في طريقه إلى مكان الحادث.

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إنّ قوات الأمن تجري تمشيطا للبحث عن مشتبه ثان بعد عملية الطعن في “غان يفني”.

ولاحقاً، قالت وسائل اعلام عبرية إن منفذ العملية هو الشاب محمد فايز مسالمة من مدينة دورا جنوب الخليل، ويبلغ من العمر 19 عاماً، وكان يعمل في المركز التجاري الذي نفذ فيه العملية .

عملية طعن في محطة الحافلات المركزية في مدينة بئر السبع

ووقعت العملية، بعد هجوم طعن أصيب فيه مستوطنان إثنان صباح الأحد في محطة الحافلات المركزية في مدينة بئر السبع بالنقب، بينما استشهد منفذها بعد إصابته برصاص شرطة الاحتلال.

عملية طعن في محطة الحافلات في بئر السبع اسفرت عن اصابة صهيوني وارتقاء منفذ العملية pic.twitter.com/UR4x6NkCIk — كرار عامر | Karar Ammr (@karar3mr) March 31, 2024

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن منفذ العملية من مدينة رهط بالنقب يدعى ناجي أبو فريح.