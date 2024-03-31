تبون يهاجم الإمارات ويطلب الهداية لـ”شيطان العرب” في رمضان: “تصرفاته غير منطقية” (فيديو)

وطن – بعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإشارات واضحة لدولة الإمارات العربية المتحدة دون أن يذكرها بالاسم ، متهماً إياها بإشعال ما وصفها بـ”نار الفتنة” في جوار الجزائر.

وقال تبون ردا على سؤال صحافي خلال لقائه مع وسائل إعلام بلاده السبت:” في كل الأماكن التي فيها تناحر دائما مال هذه الدولة موجود. في الجوار، مالي وليبيا والسودان”.

تصرفات عدوانية

وتعدّ هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس الجزائري بشكل شبه مباشر عن الإمارات، التي كانت تحركاتها خلال الأشهر الأخيرة مثار انتقادات واسعة في الوسط السياسي والإعلامي.

وخلال لقاء تبون الدوري مع الصحافة الجزائرية، طالب الرئيس الجزائري بلداً عربياً شقيقاً لم يذكره بالاسم ـ في إشارة للإمارات ـ بالكف عن “التصرفات العدائية”.

وكان هذا الاجتماع وفق إجماع السياسيين والمحللين، يتحدث عن دور الإمارات العربية المتحدة، خاصة بعد تسجيل مواقف شخصيات محسوبة على السلطة قبل ذلك، هاجمت بشدة الإمارات وحديث وسائل إعلام عمومية عن الدور الإماراتي في الساحل.

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“تصرفات محمد بن زايد ليست منطقية ونطلب له الهداية”

وأضاف تبون: “لا زلنا لم نمض بكلام فيه عنف مع هؤلاء الناس. نعتبرهم أشقاء ونطلب لهم الهداية في هذا الشهر الكريم.. لأن تصرفاتهم ليست منطقية.”

وتابع :”يبدو لي أنه قد أخذتهم العزة بالإثم.. يقولون كيف لهؤلاء (الجزائر) لم يتنازلوا. الجزائر لن تركع. ليتهم يأخذون العبرة من الدول العظمى التي تحترمنا كثيرا ونحترمها وقرارنا محترم عندها. إذا أردت أن تفرض تصرفاتك التي تطبقها على أناس آخرين علينا، فأنت مخطئ كثيرا.”

بدأ الخناق يضيق على عيال زايد إسرائيل الخليج❗️ بعد السودان وليبيا واليمن والصومال ، الجزائر تحذر بم زايد على لسان رئسيها:

“تقرّب تكون نهايتك” pic.twitter.com/s0tRSg3gcC — الرادع المغربي 🇲🇦🇵🇸 (@Rd_fas1) March 31, 2024

و تابع بنبرة لا تخلو من تهديد وتحذير:”نحن 5 ملايين و630 ألف شهيد ماتوا على هذه البلاد واقترب إذا شئت”.

وتشير سلسلة من التقارير التي وردت سابقا في وسائل إعلام جزائرية إلى توترات في العلاقات مع الإمارات. ورغم أن الحكومتين لم تعترفا بذلك علنًا، إلا أن العلاقات توترت بسبب مجموعة من الخلافات حول القضايا الإقليمية.

فللطرفين وجهات نظر متعارضة بشأن الوضع في ليبيا والتطبيع مع إسرائيل من بين أمور أخرى. كما أن أبو ظبي قريبة بشكل ملحوظ من الرباط، المنافس الرئيسي والجار اللدود للجزائر العاصمة.

وتدعم الإمارات بقيادة محمد بن زايد عدة مخططات تخريبية في المنطقة افتضح الكثير منها مؤخرا، وآخرها دعمها ميليشيات حمديتي في السودان وتغذية الصراع الأهلي.