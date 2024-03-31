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إنذار أحمر على مكة والرياض ومناطق أخرى في السعودية.. ما السبب؟

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المركز الوطني للأرصاد في السعودية يتوقع أمطار غزيرة

وطن – أصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية بياناً يتضمن إنذاراً أحمر من الظروف الجوية الصعبة وحذر من هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية.

وجاء في البيان أن مناطق الرياض وعسير والباحة ومكة المكرمة والقصيم ستشهد هبوب رياح وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية واس.

أمطار غزيرة وجريان للسيول

وستكون هذه الظروف وفق ما نقله مركز الأرصاد الجوية في المملكة على منصة إكس بدءاً من ظهر الأحد وحتى منتصف ليل الاثنين.

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كما توقع المركز هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.

توقعات الطقس في المملكة العربية السعودية

وبالإضافة إلى ذلك قد تتساقط حبات البرد وتؤدي الأمطار إلى جريان السيول وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية حسب البيان.

وحسب المركز الوطني للأرصاد قد يسمر هطول أمطار تتراوح بين متوسطة إلى غزيرة على أجزاء عدة من مناطق المملكة.

وكان الدفاع المدني قد دعا إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم المجازفة بعبور الأودية أثناء هطول الأمطار في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.

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إنذار أحمر على مكة والرياض ومناطق أخرى في السعودية.. ما السبب؟

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