إنذار أحمر على مكة والرياض ومناطق أخرى في السعودية.. ما السبب؟

وطن – أصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية بياناً يتضمن إنذاراً أحمر من الظروف الجوية الصعبة وحذر من هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية.

وجاء في البيان أن مناطق الرياض وعسير والباحة ومكة المكرمة والقصيم ستشهد هبوب رياح وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية واس.

🔴 بمشيئة الله، استمرار هطول الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة حتى #السبت المقبل، حسب النموذج العددي السعودي.@SaudiDCD #نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/BFqSbfqe7S — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) March 31, 2024

أمطار غزيرة وجريان للسيول

وستكون هذه الظروف وفق ما نقله مركز الأرصاد الجوية في المملكة على منصة إكس بدءاً من ظهر الأحد وحتى منتصف ليل الاثنين.

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كما توقع المركز هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.

المركز الوطني للارصاد كميات الأمطار المسجلة على #المملكة خلال 24 ساعة. pic.twitter.com/QKa2PqnfAZ — مكشات الخليج (@MekshatAlkhali) March 31, 2024

توقعات الطقس في المملكة العربية السعودية

وبالإضافة إلى ذلك قد تتساقط حبات البرد وتؤدي الأمطار إلى جريان السيول وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية حسب البيان.

وحسب المركز الوطني للأرصاد قد يسمر هطول أمطار تتراوح بين متوسطة إلى غزيرة على أجزاء عدة من مناطق المملكة.

وكان الدفاع المدني قد دعا إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم المجازفة بعبور الأودية أثناء هطول الأمطار في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.