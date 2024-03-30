يديعوت أحرنوت: الأمريكيون فقدوا الثقة في قدرة إسرائيل على الانتصار بحرب غزة

وطن – أكدت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية أن المسؤولين في الإدارة الأمريكية لم يعد لديهم الثقة في قدرة الاحتلال الإسرائيلي على تحقيق أي مكاسب في الحرب على غزة.

وقالت الصحيفة بتقرير ترجمته وطن أن واشنطن باتت تتخوف من مخططات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اقتحام رفح وليست مستعدة للمخاطرة بعملية عسكرية جديدة.

وفيما تتذرع واشنطن بأنها حريصة على عدم وقوع كارثة إنسانية إلا أن الدعم الكبير الذي تقدمه للاحتلال بات أكبر مما هو متوقع ولذا باتت مستاءة إلى درجة كبيرة من سياسات الحرب الإسرائيلية.

عبارات قاسية لوزير الحرب الإسرائيلي

وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن الولايات المتحدة الأمريكية وجهت عبارات قاسية تجاه إسرائيلية وتحديداً من الأمريكيين سوليفان وأوستن وبلينكن وبيرنز خلال اللقاءات مع وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت.

من جهة أخرى نقلت رويترز عن مسؤول في الخارجية الأمريكية لم تذكر اسمه قوله إن قيادة الاحتلال الإسرائيلي أطلعت الولايات المتحدة على “بعض جوانب” الخطة الإسرائيلية لهجوم محتمل على رفح، لكن لم يتم رؤية هجوم شامل بعد.

ويأتي ذلك في ظل توتر تشهده العلاقات الأمريكية الإسرائيلية على خلفية العملية العسكرية التي ينوي الاحتلال تنفيذها في مدينة رفح.

مقترح لنشر قوات عربية

ويطالب البيت الأبيض بتجهيز خطة إنسانية لإجلاء النازحين والسكان قبل اجتياح رفح ويدور الحديث عن نشر قوات عربية ضمن قطاع غزة ستكون مهمتها فرض القانون والنظام وتأمين قوافل المساعدات الإنسانية.

وبلغت الحرب على قطاع غزة يومها الـ176، وتزامن ذلك مع تصعيد جيش الاحتلال لهجماته، مما أسفر عن استشهاد 82 فلسطينيا وإصابة 100 آخرين في غارات استهدفت مدن غزة وجباليا شمالي القطاع ودير البلح وسط القطاع ورفح وخان يونس من الجهة الجنوبية.

وتدور اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال غرب مدينة غزة وفي المناطق الشرقية لخان يونس فيما أكدت المقاومة تكبيد الجيش الإسرائيلي خسائر كبيرة بشرية وعسكرية.