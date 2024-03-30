الرئيسية » رياضة » هل سيشارك صلاح في أولمبياد باريس؟!.. رئيس الاتحاد المصري يُجيب على ذلك

هل سيشارك صلاح في أولمبياد باريس؟!.. رئيس الاتحاد المصري يُجيب على ذلك

بقلم
محمد صلاح وأولمبياد باريس

وطن- أجاب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام، على سؤال إمكانية مشاركة نجم نادي ليفربول محمد صلاح مع المنتخب المصري في أولمبياد باريس الصيف القادم.

وقال جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في تصريح أدلى به عبر وسائل الإعلام المصرية المحلية بشأن مشاركة صلاح في أولمبياد باريس، ” محمد صلاح يرغب في  اللعب مع المنتخب الأولمبي وسيكون موجوداً”.

محمد صلاح سيشارك في أولمبياد باريس

كما وختم علام، “البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي سيعلن قريباً عن أسماء اللاعبين الثلاثة الكبار المشاركين في منافسات أولمبياد باريس”.

ويستطيع كل منتخب مشارك في أولمبياد باريس الصيف القادم، استدعاء ثلاثة لاعبين فوق سن 23 عاماً وفق لوائح وقوانين المسابقة، التي من المقرر إقامتها خلال الفترة ما بين 24 يوليو وحتى ال9 من أغسطس المقبلين.

كما وينافس المنتخب المصري الأولمبي ضمن منافسات المجموعة الثالثة، إلى جانب إسبانيا وجمهورية الدومينيكان ومنتخب متأهل من القارة الآسيوية.

اقرأ أيضاً: 

ورغم امتلاك محمد صلاح الكثير من الألقاب الفردية والجماعية مع مختلف الأندية التي لعب في صفوفها خلال مشواره الكروي، إلا أن رصيده خالي من أي لقب مع منتخب بلاده.

غياب محمد صلاح عن منتخب مصر

ولم يشارك محمد صلاح في بطولة كأس العاصمة الودية خلال فترة التوقف الدولي الماضية، تحت قيادة المدرب الجديد حسام حسن، بسبب عدم اكتمال جاهزيته وطلب من اللاعب نفسه وناديه ليفربول الذي خاطب الاتحاد بهذا القرار.

وكان منتخب مصر قد تلقى الخسارة أمام كرواتيا برباعية مقابل هدفين، في نهائي كأس العاصمة مصر الودية خلال فترة التوقف الدولي الماضي.

اللاعب محمد صلاح
المصري محمد صلاح

ومن المقرر أن يلتحق صلاح هداف نادي ليفربول، في معسكر تدريب المنتخب المصري القادم، استعداداً لتصفيات كأس العالم 2026 أفريقيا في شهر يونيو/ حزيران من العام الجاري.

للحصول على آخبارنا الحصرية والعاجلة اشترك في قناتنا في تليغرام

قد يعجبك أيضاً

محمد صلاح وأولمبياد باريس

هل سيشارك صلاح في أولمبياد باريس؟!.. رئيس الاتحاد المصري يُجيب على ذلك

تفحيط في الكويت

طارت في الهواء.. انقلاب سيارة أثناء تفحيط صاحبها في شوارع الكويت “فيديو”

اليوتيوبر اللبناني أديسون بيير معلوف

من أصول لبنانية.. اختطاف يوتيوبر شهير على يد عصابة بعد محاولته إجراء مقابلة مع زعيمها

حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية التركية

نتائج انتخابات البلدية التركية تشغل العالم.. هل يستعيد أردوغان ما خسره في 2019؟

البولندي ليفاندوفسكي

ليفاندوفسكي يردُ بشكل نهائي على العرض السعودي المُغري

هجوم قاعة كروكس في موسكو

صادم: “أمن الكرملين” كان على علم بتهديد داعش قبل الهجوم الدامي وتجاهل التحذير

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior