هل سيشارك صلاح في أولمبياد باريس؟!.. رئيس الاتحاد المصري يُجيب على ذلك

وطن- أجاب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام، على سؤال إمكانية مشاركة نجم نادي ليفربول محمد صلاح مع المنتخب المصري في أولمبياد باريس الصيف القادم.

وقال جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في تصريح أدلى به عبر وسائل الإعلام المصرية المحلية بشأن مشاركة صلاح في أولمبياد باريس، ” محمد صلاح يرغب في اللعب مع المنتخب الأولمبي وسيكون موجوداً”.

محمد صلاح سيشارك في أولمبياد باريس

كما وختم علام، “البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي سيعلن قريباً عن أسماء اللاعبين الثلاثة الكبار المشاركين في منافسات أولمبياد باريس”.

ويستطيع كل منتخب مشارك في أولمبياد باريس الصيف القادم، استدعاء ثلاثة لاعبين فوق سن 23 عاماً وفق لوائح وقوانين المسابقة، التي من المقرر إقامتها خلال الفترة ما بين 24 يوليو وحتى ال9 من أغسطس المقبلين.

جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم المصري قال أن نجم ليفربول وقائد منتخب مصر الأول محمد صلاح سيشارك مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس الصيف المقبل pic.twitter.com/h2aCliSsMd — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 30, 2024

كما وينافس المنتخب المصري الأولمبي ضمن منافسات المجموعة الثالثة، إلى جانب إسبانيا وجمهورية الدومينيكان ومنتخب متأهل من القارة الآسيوية.

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ورغم امتلاك محمد صلاح الكثير من الألقاب الفردية والجماعية مع مختلف الأندية التي لعب في صفوفها خلال مشواره الكروي، إلا أن رصيده خالي من أي لقب مع منتخب بلاده.

محمد صلاح وضع بصمته مع مصر في كأس العالم ⚽️💥pic.twitter.com/HKTbgw7Na8 — جول مصر – GOAL (@goaleg) March 25, 2024

غياب محمد صلاح عن منتخب مصر

ولم يشارك محمد صلاح في بطولة كأس العاصمة الودية خلال فترة التوقف الدولي الماضية، تحت قيادة المدرب الجديد حسام حسن، بسبب عدم اكتمال جاهزيته وطلب من اللاعب نفسه وناديه ليفربول الذي خاطب الاتحاد بهذا القرار.

وكان منتخب مصر قد تلقى الخسارة أمام كرواتيا برباعية مقابل هدفين، في نهائي كأس العاصمة مصر الودية خلال فترة التوقف الدولي الماضي.

ومن المقرر أن يلتحق صلاح هداف نادي ليفربول، في معسكر تدريب المنتخب المصري القادم، استعداداً لتصفيات كأس العالم 2026 أفريقيا في شهر يونيو/ حزيران من العام الجاري.