من أصول لبنانية.. اختطاف يوتيوبر شهير على يد عصابة بعد محاولته إجراء مقابلة مع زعيمها

وطن – تعرّض يوتيوبر أمريكي شهير من أصل لبناني في هايتي، للاختطاف على يد إحدى العصابات، بينما كان يحاول إجراء مقابلة مع زعيم العصابة الأكثر شهرة في البلاد.

وكشفت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، تفاصيل هذه الواقعة المثيرة، قائلة إن أديسون بيير معلوف، المعروف على الإنترنت باسم “YourFellowArab”، سافر من منزله في أتلانتا لإجراء مقابلة مع جيمي “باربيكيو” شيريزر، زعيم عصابة “G9 and Family” سيئة السمعة.

لكن بعد 24 ساعة فقط من وصوله إلى البلاد، اختُطف معلوف هو وزميله الهايتي من قبل أفراد عصابة (ماوزو 400) في 14 مارس/آذار الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن معلوف، صاحب الأصول اللبنانية، محتجز مقابل فدية قدرها 600 ألف دولار.

واشتهر معلوف، بنشر مقاطع فيديو يحقق فيها في خصوصيات وعموميات المجرمين والعصابات حول العالم. ويملك نحو مليون ونصف المليون مشترك على قناته على “يوتيوب”.

I’m in contact with Arab in Haiti through the kidnappers, if you can offer help in any way, please freely dm me. I can dm Arabs family too pic.twitter.com/OJI0OxCxw0

وتعليقًا على الواقعة، قال متحدث باسم مكتب الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الأمريكية: “ليس لدى وزارة الخارجية وسفاراتنا وقنصلياتنا في الخارج أولوية أكبر من سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين في الخارج”.

وأضاف: “نحن على علم بالتقارير عن اختطاف مواطن أمريكي في هايتي.. ونكرر رسالتنا للمواطنين الأمريكيين: لا تسافروا إلى هناك”.

في سياق متصل، زعم اليوتيوبر البريطاني مايلز روتليدج الشهير باسم “لورد مايلز”، أنه تواصل مع معلوف عبر هاتف أحد الخاطفين.

وأوضح أنه جرت محاولة سابقاً لدفع الفدية، لكنها سارت بشكل خاطئ، مؤكداً أن العديد من الأشخاص يبذلون جهدهم لمساعدة البلوغر.

The famous Youtuber @YourFellowArab has been kidnapped in Haiti by the natorious 400 Mawozo gang 24 hours after entering the country.

I have spoken to Arab through the kidnappers phone. This is what we know pic.twitter.com/Gg3EacMSut

