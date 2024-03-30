الرئيسية » الهدهد » من أصول لبنانية.. اختطاف يوتيوبر شهير على يد عصابة بعد محاولته إجراء مقابلة مع زعيمها

من أصول لبنانية.. اختطاف يوتيوبر شهير على يد عصابة بعد محاولته إجراء مقابلة مع زعيمها

بقلم
اليوتيوبر اللبناني أديسون بيير معلوف

وطن – تعرّض يوتيوبر أمريكي شهير من أصل لبناني في هايتي، للاختطاف على يد إحدى العصابات، بينما كان يحاول إجراء مقابلة مع زعيم العصابة الأكثر شهرة في البلاد.

وكشفت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، تفاصيل هذه الواقعة المثيرة، قائلة إن أديسون بيير معلوف، المعروف على الإنترنت باسم “YourFellowArab”، سافر من منزله في أتلانتا لإجراء مقابلة مع جيمي “باربيكيو” شيريزر، زعيم عصابة “G9 and Family” سيئة السمعة.

لكن بعد 24 ساعة فقط من وصوله إلى البلاد، اختُطف معلوف هو وزميله الهايتي من قبل أفراد عصابة (ماوزو 400) في 14 مارس/آذار الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن معلوف، صاحب الأصول اللبنانية، محتجز مقابل فدية قدرها 600 ألف دولار.

واشتهر معلوف، بنشر مقاطع فيديو يحقق فيها في خصوصيات وعموميات المجرمين والعصابات حول العالم. ويملك نحو مليون ونصف المليون مشترك على قناته على “يوتيوب”.

رد رسمي أمريكي

وتعليقًا على الواقعة، قال متحدث باسم مكتب الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الأمريكية: “ليس لدى وزارة الخارجية وسفاراتنا وقنصلياتنا في الخارج أولوية أكبر من سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين في الخارج”.

وأضاف: “نحن على علم بالتقارير عن اختطاف مواطن أمريكي في هايتي.. ونكرر رسالتنا للمواطنين الأمريكيين: لا تسافروا إلى هناك”.

  • اقرأ أيضا:
من خلال “سحر الفودو”: عائلة سورية تختطف ساحراً افريقياً أوهمها بمضاعفة أموالهم

مزاعم اتصال هاتفي

في سياق متصل، زعم اليوتيوبر البريطاني مايلز روتليدج الشهير باسم “لورد مايلز”، أنه تواصل مع معلوف عبر هاتف أحد الخاطفين.

وأوضح أنه جرت محاولة سابقاً لدفع الفدية، لكنها سارت بشكل خاطئ، مؤكداً أن العديد من الأشخاص يبذلون جهدهم لمساعدة البلوغر.

تغريدة عن رحلة خطيرة

وكان معلوف كتب في تغريدة على “إكس” قبل أن يسافر إلى هايتي المضطربة في 11 مارس الجاري: “سأذهب في رحلة، فإن متُّ فشكراً لمتابعتكم، وإن عشت فكل الفضل لله”.

وتشهد هايتي التي كانت تعاني أصلاً أزمة سياسية وأمنية عميقة تصاعداً للعنف منذ بداية الشهر الحالي، عندما اتحدت عدة عصابات لمهاجمة مواقع استراتيجية في العاصمة، مطالبةً بتنحّي رئيس الوزراء أرييل هنري.

قد يعجبك أيضاً

محمد صلاح وأولمبياد باريس

هل سيشارك صلاح في أولمبياد باريس؟!.. رئيس الاتحاد المصري يُجيب على ذلك

تفحيط في الكويت

طارت في الهواء.. انقلاب سيارة أثناء تفحيط صاحبها في شوارع الكويت “فيديو”

اليوتيوبر اللبناني أديسون بيير معلوف

من أصول لبنانية.. اختطاف يوتيوبر شهير على يد عصابة بعد محاولته إجراء مقابلة مع زعيمها

حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية التركية

نتائج انتخابات البلدية التركية تشغل العالم.. هل يستعيد أردوغان ما خسره في 2019؟

البولندي ليفاندوفسكي

ليفاندوفسكي يردُ بشكل نهائي على العرض السعودي المُغري

هجوم قاعة كروكس في موسكو

صادم: “أمن الكرملين” كان على علم بتهديد داعش قبل الهجوم الدامي وتجاهل التحذير

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior