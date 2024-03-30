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فيديو مفزع لإعدام جيش الاحتلال فتى فلسطينيا بمحيط مجمع الشفاء

بقلم
إعدام فتى فلسطيني في محيط مجمع الشفاء

وطن – انتشر مقطع فيديو مروع، يوثّق قنص جيش الاحتلال فتى فلسطينيا أعزل في قطاع غزة.

وأظهر الفيديو لحظة قيام قناص من جيش الاحتلال بإعدام فتى بالقرب من مفرق حميد في محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة.

كما أقدمت قوات الاحتلال على إطلاق النار على كل من حاول إنقاذه.

جرائم متواصلة في مجمع الشفاء

تتواصل جريمة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحق مجمع الشفاء الطبي والمتواجدين داخله وفي محيطه.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي، قد أفاد في وقت سابق، بأن جنود الاحتلال أعدموا أكثر من ٢٠٠ مواطن من النازحين المتواجدين داخل مجمع الشفاء، واعتقال نحو ألف آخرين.

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تهديد الطواقم الطبية

وقال المكتب إن قوات الاحتلال تهدد الطواقم الطبية والنازحين داخل مباني المجمع بقصف وتدمير المباني فوق رؤوسهم أو الخروج للتحقيق والتعذيب أو الإعدام.

ووفق شهادات بعض الناجين من داخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، فإنّ دبابات الاحتلال قصفت العديد من مباني المجمع وأضرمت النار في أجزاء واسعة منه.

كما تواصل قوات الاحتلال قصف وتفجير المنازل وبيوت المواطنين في المنطقة المحيطة، بما فيها قصفها فوق رؤوس ساكنيها، حيث أحكمت قوات الاحتلال إغلاق بعض العمارات السكنية التي يتواجد بها سكان، وتستهدف هذه العمارات بالقصف والقنص، ما يوقع شهداء وجرحى دون التمكن من وصول الإسعافات لهم.

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إعدام فتى فلسطيني في محيط مجمع الشفاء

فيديو مفزع لإعدام جيش الاحتلال فتى فلسطينيا بمحيط مجمع الشفاء

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