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علاماتها وأفضل الأعمال فيها.. موعد ليلة القدر في رمضان 2024

بقلم
علاماتها وأفضل الأعمال فيها.. موعد ليلة القدر في رمضان 2024

وطن – “ليلة القدر” من الليالي العظيمة التي تحمل في طياتها فضائل ومنح روحانية كبيرة وفضلها مذكور في القرآن، وخصصت لها سورة كريمة تحمل اسمها وتحكي عن فضل هذه الليلة المباركة جاء فيها: “ليلة القدر خير من ألف شهر”.. فمتى موعدها في رمضان 2024 وما أفضل الأعمال فيها؟

وتُعد هذه الليلة فرصة عظيمة للمسلمين للتقرب إلى الله، وتحقيق الأجر والمغفرة، والدعاء لتحقيق الخير والبركة في الحياة الدنيا والآخرة وهي ليلة نزول القرآن على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.

ولهذا فليلة القدر هي فرصة لا تعوض لطلب الرحمة والمغفرة والتضرع إلى الله لتحقيق المراد والشكوى إليه من كل هموم الدنيا، وفرصة للتوبة والاستغفار حتى يسامح الله فيها عباده ويتقبل منهم الدعاء والأعمال الصالحة.

موعد ليلة القدر في رمضان 2024

أما موعد ليلة القدر في رمضان 2024، فتكون الليلة المباركة بإحدى الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر الصيام، وهو ما يوجب على كل مسلم أنّ يجتهد للحصول على أجر تلك الهدية التي أعطاها الله لعباده المسلمين.

وليلة 21 أي بعد مغرب يوم 20 وبالتالي تبدأ من بعد فترة الإفطار وحتى فجر اليوم التالي، بالإضافة إلى ليالي 23، 25، 27 ،29″.. لكن بلدان إسلامية كثيرة تحتفي بليلة القدر في ليلة 27 من الشهر المبارك.

ويفضل بعض المسلمين الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان حرصاً على عدم تفويت الأجر العظيم الذي كتبه الله لكل من يعبده فيها.

فكل عمل يساوي أضعاف مضاعفة، ويقول العلماء إن القرآن الكريم يؤكد أن الملائكة الكرام ينزلون في تلك الليلة إلى الأرض، ومن بينهم أمين الوحي جبريل عليه السلام.

علامات ليلة القدر

ومن أبرز العلامات على ليلة القدر أن الشمس تطلع صبيحة هذه الليلة من دون شعاعـ وهي ليلة طلقة لا حارة ولا باردة تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة.

لكن من الأفضل عدم التركيز على العلامات والانشغال باغتنام الأيام العشر جميعهاـ فرمضان كله شهر الخير والبركة ومن ضيع أجره فقد فاته أمر عظيم من الرحمات.

ويُلاحظ الشخص في ليلة القدر شعورًا خاصًا بالخشوع والطمأنينة، حيث يكون قلبه مستقرًا ويشعر بالسكينة الداخلية.

أفضل الأعمال في ليلة القدر 2024

وحين سألت السيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن ما يقال في حال رؤية ليلة القدر أو مصادفتها فقال: “قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني”.

ومن أفضل ما يمكن فعله في هذه الليلة:

– الحرص على الصلاة بالمسجد.

– قراءة القرآن.

– إكرام الضيف.

– تقديم الصدقات.

– المسارعة إلى الخيرات.

وتحرص بعض الدول على الاحتفاء بليلة القدر من خلال تقديم المأكولات والمشروبات للمصلين داخل المساجد، خاصة يوم 27 وإقامة إفطار جماعي وصلاة الفجر في المساجد.

كما يحرص الناس في الدول الإسلامية على قضاء أكبر وقت ممكن داخل المسجد في تلك الليلة بعد صلاة التراويح، وبعدها يتم أداء الأناشيد الدينية والابتهالات والأدعية.

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