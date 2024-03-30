علاء مبارك يستغل طغيان السيسي لتلميع صورة والده: “ثورة ايه بس”

وطن – يبدو أن ما فعله عبدالفتاح السيسي طيلة الأعوام الماضية من فساد وظلم وقهر للمصريين دفع بعض المصريين إلى الترحم إلى أيام الرئيس المصري السابق حسني مبارك وهو ما حصل فعلاً من قبل أحد المغردين على منصة إكس.

وخاطب المغرد علي مصطفى ابن الرئيس السابق علاء مبارك بتغريدة جاء فيها: “يبدو أننا كشعب أو على الأقل عن نفسي أننا ظلمناكم فيما حدث في ثورة يناير سامحنا وسامحكم الله” ليرد عليه الأخير: “ثورة ايه بس صل على النبي”.

ثورة ايه بس صل على النبى 😊 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) March 29, 2024

وأكد متابعون أن علاء مبارك وأنصار الرئيس السابق حسني مبارك يستغلون فساد وطغيان الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي للطعن بثورة يناير مقابل تلميع وتبرئة مافعله النظام الذي أسقطته الثورة المصرية قبل الانقلاب عليها وعلى كل مكاسبها من قبل النظام الانقلابي المدعوم إماراتياً

يبدو اننا كشعب أو علي الأقل عن نفسي اننا ظلمناكم فيما حدث في ثورة يناير سامحنا وسامحكم الله — Ali Natag Mostafa (@ali_natag) March 29, 2024

فساد واضح لا يحتاج إلى إخفاء

وذكر أحد المغردين أن “فساد نظام مبارك ومن حوله كان واضحاً دون إعادة توضيح للصورة والتجريف السياسي كان واضح أيضاً للكافة وكفاية مقارنات بين السيء والأسوء”.

فساد نظام مبارك ومن حوله كان واضح دون إعادة توضيح للصورة والتجريف السياسي كان واضح أيضا للكافة وكفايه مقارنة بين السيء و الاسوء !!! — midoabonaga140 (@midoabonaga140) March 29, 2024

واستعاد بعض النشطاء فيديو قديم مسرب للرئيس المصري الراحل حسني مبارك، يعترف فيه بتخاذل الأنظمة العربية ـ وهو من ضمنها ـ ويسخر من دعوات مساندتهم لفلسطين ضد إسرائيل وأمريكا في ظل ما يجري من تخاذل عربي وصمت دولي مريب حيال المجازر التي يتعرض لها أهالي غزة على يد قوات الاحتلال.

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وفي مقطع الفيديو المستعاد الذي لم يُعرف تاريخه على وجه التحديد، كان “مبارك” الذي أطاحت به ثورة شعبية في 2011، يرد على سؤال وجه إليه من أحد الحضور وهو: كيف يساعد ويساند العرب فلسطين ضد إسرائيل وأمريكا؟

عايز مساندة العرب لفلسطين ؟

ضد أمريكا وإسرائيل !

ابقى تعالى قابلني . pic.twitter.com/Nu3fFmymFR — يــوسُـف ⵣ 𝕏 (@youssef21096) November 12, 2023

فرد عليه الرئيس المصري الراحل بنبرة هازئة: “عايز مساندة العرب لفلسطين ضد إسرائيل وأمريكا.. ابقى قابلني”.

ومما ذكره مبارك آنذاك: “العرب كلهم عايزين مساندة أمريكا.. أمريكا تمنح إسرائيل كل شيء مساعدات عسكرية واقتصادية وكل شيء يريدون أن تصبح إسرائيل هي الأقوى والمهيمنة على الدول العربية جميعها.”