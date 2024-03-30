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عباس كامل استضاف رئيس الشاباك الإسرائيلي على مأدبة إفطار رمضاني

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عباس كامل استضاف رئيس الشاباك الإسرائيلي رونين بار على مأدبة إفطار رمضاني

وطن – أفاد موقع “واللا” العبري بأن رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، استضاف رئيس المخابرات الداخلية بالاحتلال “الشاباك” رونين بار، لتناول إفطار رمضاني في القاهرة، يوم الأربعاء الماضي، للتباحث حول الوضع في غزة.

وتأتي هذه الزيارة للمسؤول الإسرائيلي وسط توترات بين إسرائيل ومصر بشأن الحرب في غزة، واحتمال قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع الحرب إلى مدينة رفح الفلسطينية على الحدود مع مصر.

وبحسب مصدر مطلع على التفاصيل، فإن الاجتماع، الذي عقد في القاهرة بين عباس وبار على خلفية القلق المصري بشأن عملية رفح، ناقش من بين أمور أخرى، مأزق صفقة تبادل الأسرى وأمن الحدود مع مصر، وغزة في اليوم التالي للحرب.

وجاءت زيارة رئيس الشاباك إلى القاهرة على خلفية تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو المتكررة، بأن إسرائيل تستعد لعملية برية كبيرة في رفح، وهو الأمر الذي يقلق المصريين كثيراً.

مفاوضات الدوحة مستمرة

والأسبوع الماضي قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن محادثات الدوحة بشأن غزة ما زالت جارية بين الأطراف على مستوى الفرق الفنية، ولا جدول زمنيا للمفاوضات.

وصرح الأنصاري في بيان نشرته خارجية قطر: “نحن في حالة أمل مستمر، ومستمرون مع شركائنا في جهود الوساطة، لكن لا يمكن الحديث الآن عن جدول زمني محدد للمفاوضات”.

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وأضاف: “هناك صعوبات على الأرض تتعلق بالمفاوضات لكن الاجتماعات مستمرة.. لم ينسحب أي فريق من مفاوضات الدوحة وعودة وفود التفاوض إلى عواصمها للتشاور أمر طبيعي.. لكن المفاوضات لم تتوقف.”

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