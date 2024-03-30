طارت في الهواء.. انقلاب سيارة أثناء تفحيط صاحبها في شوارع الكويت “فيديو”

وطن – انتشر مقطع مصور بمنصات التواصل أظهر لحظة انقلاب سيارة شاب على شاطئ أبو الحصاني بالكويت أثناء قيامه بالتفحيط في شوارع المنطقة

وأظهر المقطع الشاب وهو يحاول التفحيط على الشاطئ ووثقت اللقطات لحظة فقدانه السيطرة على مركبته.

فيديو / شاب مستهتر «ينجو من الموت بأعجوبة» بعد انقلاب سيارته عدة مرات على شاطئ أبو الحصاني. pic.twitter.com/VTDvoy74V3 — المجلس (@Almajlliss) March 30, 2024

انقلاب سيارة مفحط في شوارع الكويت

وأدى تفحيط الشاب بالسيارة إلى اصطدامها بالمياه ما أدى إلى انقلابها عدة مرات وقُذف الشاب من السيارة خلال الانقلاب.

لكن السائق نجا بأعجوبة ولم يُصب بأي أذى بمقطع مصور أثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وعبّر الكثيرون عن استيائهم من تصرف الشاب المتهور، وخطورته على نفسه وعلى الآخرين.

وأصدرت الحكومة الكويتية العديد من القرارات الرادعة لإيقاف ظاهرة التفحيط و جمعت آلاف السيارات التي شاركت في التفحيط من أمام المنازل بعد ثبوت تورط أصحابها.

كما قامت بتحطيم تلك المركبات وتحويلها إلى خردة، مما أدي إلى توقف الظاهرة إلى حد كبير وفق ما أكدته مصادر محلية كويتية.