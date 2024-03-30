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طارت في الهواء.. انقلاب سيارة أثناء تفحيط صاحبها في شوارع الكويت “فيديو”

بقلم
تفحيط في الكويت

وطن – انتشر مقطع مصور بمنصات التواصل أظهر لحظة انقلاب سيارة شاب على شاطئ أبو الحصاني بالكويت أثناء قيامه بالتفحيط في شوارع المنطقة

وأظهر المقطع الشاب وهو يحاول التفحيط على الشاطئ ووثقت اللقطات لحظة فقدانه السيطرة على مركبته.

انقلاب سيارة مفحط في شوارع الكويت

وأدى تفحيط الشاب بالسيارة إلى اصطدامها بالمياه ما أدى إلى انقلابها عدة مرات وقُذف الشاب من السيارة خلال الانقلاب.

لكن السائق نجا بأعجوبة ولم يُصب بأي أذى بمقطع مصور أثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وعبّر الكثيرون عن استيائهم من تصرف الشاب المتهور، وخطورته على نفسه وعلى الآخرين.

وأصدرت الحكومة الكويتية العديد من القرارات الرادعة لإيقاف ظاهرة التفحيط و جمعت آلاف السيارات التي شاركت في التفحيط من أمام المنازل بعد ثبوت تورط أصحابها.

كما قامت بتحطيم تلك المركبات وتحويلها إلى خردة، مما أدي إلى توقف الظاهرة إلى حد كبير وفق ما أكدته مصادر محلية كويتية.

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