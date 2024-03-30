خيال وتجربة استثنائية.. CNN تسلط الضوء على أحدث ملاذ صحراوي بقطر

يقع “ذا آوت بوست البراري” في محمية مميّزة عالميًا في خور العديد بقطر، ويقدّم تجربة فاخرة فريدة من نوعها تحتفي ببيئة البلاد الغنية وتراثها.

ويُحيط بالمنتجع الكثبان الرملية الشاهقة والبريّة الصحراويّة، ويوفّر استراحة مستحقّة من العالم الصاخب.

وتمنح كل فيلا وخيمة أقصى قدر من الخصوصيّة وتوفّر تجربة أصيلة قريبة من الطبيعة وممزوجة مع عادات الضيافة الفاخرة. وافتتح “ذا آوت بوست البراري” (The Outpost Al Barari)، وهو عبارة عن منتجع صحراوي، أبوابه بالتزامن مع استضافة قطر لبطولة كأس العالم قبل أشهر.

ويستغرق الوصول إلى المنتجع بسيارة الدفع الرباعي أقل من ساعة بقليل من مدينة الدوحة، بينما يقع مطار حمد الدولي على بعد ٦٦ كم من “ذا آوت بوست البراري” ويتم توفير خدمة نقل مجّانية لجميع الضيوف.

ملاذ فاخر في الصحراء

ووفق تقرير لشبكة “سي إن إن” يُعد هذا الملاذ الفاخر البعيد عن صخب وسط مدينة الدوحة، واحدًا من العديد من الإقامات الصحراوية المتميزة التي تتوفر في البلاد.

والتي تأمل في الاستفادة من شهرتها العالمية خلال أكبر بطولة لكرة القدم في العالم، وتشجيع السياح الذين يبحثون عن وجهة مميزة تضمن الاستمتاع بأشعة الشمس.

وبالمقارنةً مع وجهات الإقامة الأخرى الرائعة وسط الرمال في البلاد، مثل “منتجع هيلتون شاطئ سلوى”، والذي يعادل حجمه بلدة صغيرة، يبدو “ذا آوت بوست البراري” كقاعدة نائية.

التخييم في الصحراء

ويُعد التخييم في الصحراء نشاطًا محبوبًا في قطر، إذ يستمتع العديد من السكان المحليين بالهروب إليه خلال عطلات نهاية الأسبوع أو المهرجانات.

ويتراوح هذا النشاط من إعدادات التخييم البسيطة إلى المعسكرات الفخمة التي تتمتع بجميع وسائل الراحة الحديثة، ويندرج “ذا آوت بوست البراري” ضمن المجموعة الأخيرة بالتأكيد.

وأشار تقرير “سي إن إن” المزود بصور ساحرة للمكان أنه يمكن للضيوف الاستمتاع برحلات السفاري الصحراوية إلى “البحر الداخلي”، كما يمكنهم القيام بجولة في الطبيعة برفقة مرشدين فوق الكثبان الرملية وما خلفها لمعرفة المزيد عن الحياة البرية التي تجوب الصحراء، مثل السحالي شوكية الذيل، والثعالب الصحراوية، والعقاب النساري، والطيور المائية المهاجرة لمسافات طويلة.

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التزلج على الرمال

ويمكن للزوار المهتمين باللياقة البدنية المشاركة أيضًا في جلسات يوغا وتمارين مخصصة على المنحدرات الرملية، وتكمل ذلك خطة تغذية ورفاهية شخصية تمتد لـ3 أيام.

وتتواجد خيارات ممتعة أخرى مثل التزلج على الرمال، وركوب الدراجات والإبل.

وكذلك فرصة الاستجمام للتخلص من كل الضغوط اليومية وسط الطبيعة الخلابة في أجواء من السكون والراحة. مع مسابح ذا آوت بوست المنعشة التي تمنح الزائر تجربة فريدة من نوعها.