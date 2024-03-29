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معتمر عملاق بالحرم المكي يثير تفاعلاً واسعاً في السعودية “فيديو”

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معتمر عملاق في الحرم المكي

وطن – تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً أظهر معتمراً عملاقاً في الحرم المكي أثار تفاعلاً واسعاً في المملكة العربية السعودية خلال أدائه مناسك العمرة.

وتفاعل متابعون مع لقطات فيديو أظهرت شخص ضخماً يؤدي العمرة ووصف بالمعتمر العملاق وتداول المقطع منصات ووسائل إعلام سعودية وعربية.

معتمر عملاق بالحرم المكي

ولم يتم تقديم أي تفاصيل حول جنسية المعتمر المقصود أو معلومات عن طوله بالضبط أو حتى تاريخ المقطع بدقة لكن بدا أنه في رمضان 2024.

ويشهد الحرم المكي في كل رمضان توافد آلاف المعتمرين لأداء مناسك العمرة والاعتكاف خصوصاً في العشر الأواخر من شهر الصيام المبارك لالتماس ليلة القدر.

وبعد أيام تتجه الأنظار لتحري هلال عيد الفطر 2024 ومن المتوقع أن يكون هناك دول إسلامية ستصوم رمضان 30 يوما وأخرى 29 حسبما ذكره مركز الفلك الدولي ووفقاً للحسابات الفلكية التي أوردها المركز.

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