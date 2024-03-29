معتمر عملاق بالحرم المكي يثير تفاعلاً واسعاً في السعودية “فيديو”

وطن – تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً أظهر معتمراً عملاقاً في الحرم المكي أثار تفاعلاً واسعاً في المملكة العربية السعودية خلال أدائه مناسك العمرة.

وتفاعل متابعون مع لقطات فيديو أظهرت شخص ضخماً يؤدي العمرة ووصف بالمعتمر العملاق وتداول المقطع منصات ووسائل إعلام سعودية وعربية.

معتمر عملاق يظهر في الحرم المكي في مكة المكرمة pic.twitter.com/UYoNm7JeUw — حاتم بن عبدالعزيزالشبيلي (@hatem696) March 28, 2024

معتمر عملاق بالحرم المكي

ولم يتم تقديم أي تفاصيل حول جنسية المعتمر المقصود أو معلومات عن طوله بالضبط أو حتى تاريخ المقطع بدقة لكن بدا أنه في رمضان 2024.

معتمر يلفت الانتباه بطول قامته : pic.twitter.com/4mpBoLLPCd — محمد الفيصل (@Mooh32a) March 29, 2024

ويشهد الحرم المكي في كل رمضان توافد آلاف المعتمرين لأداء مناسك العمرة والاعتكاف خصوصاً في العشر الأواخر من شهر الصيام المبارك لالتماس ليلة القدر.

وبعد أيام تتجه الأنظار لتحري هلال عيد الفطر 2024 ومن المتوقع أن يكون هناك دول إسلامية ستصوم رمضان 30 يوما وأخرى 29 حسبما ذكره مركز الفلك الدولي ووفقاً للحسابات الفلكية التي أوردها المركز.