مزاعم بايدن تثير الضجة: “قطر و3 دول عربية على استعداد للاعتراف الكامل بإسرائيل”

وطن – أثارت مزاعم الرئيس الأمريكي جو بايدن عن استعداد دول عربية من بينها قطر للاعتراف الكامل بالاحتلال الإسرائيلي ضجة واسعة مع تكرار الحديث عن خطة ما بعد الحرب في غزة أو اليوم التالي للحرب.

وقال بايدن إن قطر ودول عربية “مستعدة للاعتراف الكامل بإسرائيل” وفق ما نقله صحفيون اجتمعوا مع بايدن في فعالية لجمع تبرعات داخل قاعة راديو سيتي للموسيقى وبعيداً عن عدسات الكاميرا في نيويورك.

وعن تلك الدول التي تستعد للتطبيع أوضح: “لن أخوض في التفاصيل الآن. لكن انظر، لقد كنت أعمل مع السعوديين ومع جميع الدول العربية الأخرى، بما في ذلك مصر والأردن وقطر. إنهم على استعداد للاعتراف الكامل بإسرائيل”.

خطة ما بعد الحرب في غزة

وأضاف الرئيس الأمريكي جو بايدن: “يجب أن تكون هناك خطة لما بعد الحرب في غزة، ويجب أن يكون هناك قطار يؤدي إلى حل الدولتين، لا يجب أن يحدث ذلك اليوم ولكن يجب أن يكون هناك تقدم، وأعتقد أننا نستطيع القيام بذلك”.

وأكمل: “علينا أن نوصل المزيد من الغذاء والدواء والإمدادات إلى الفلسطينيين.. ولكن لا يمكننا أن ننسى أن إسرائيل في وضع حيث وجودها ذاته على المحك.. يجب أن يكون لديك كل هؤلاء الناس لم يقتلوا بل تم ذبحهم.. تم ذبحهم”.

وعن الوضع ما بعد الحرب ذكر الرئيس الأمريكي: “يجب أن تكون هناك خطة لما بعد غزة، هناك عدد كبير جدا من الضحايا الأبرياء ويتعين بذل المزيد من الجهود لإيصال الغذاء والإمدادات الطبية إلى غزة”.

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وتابع بايدن: “يجب علينا أن نتحرك ونوقف الجهود التي تؤدي إلى مقتل عدد كبير من المدنيين الأبرياء وخاصة الأطفال”.

ودعا تقدميون وأعضاء في الجاليات الإسلامية والعربية الأمريكية إدارة بايدن لاتخاذ إجراءات أقوى لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وفق ما نقلته بلومبيرغ.

وتدور مزاعم عن توترات بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول احتمال اجتياح إسرائيل لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة والتي لجأ إليها أكثر من مليون فلسطيني هربا من القصف الوحشي الإسرائيلي.