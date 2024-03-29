ما بعد 7 أكتوبر ليس كما قبله.. إسرائيل محاصرة وتحذر مواطنيها من زيارة هذه الدول

وطن – حذرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المستوطنين من زيارة تركيا و3 دول عربية، لتجنب أي ردات فعل انتقامية في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ السابع من أكتوبر ـ تشرين الأول الماضي.

وحذر جهاز الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي NSH الإسرائيليين من السفر إلي شبه جزيرة سيناء، خلال عطلة أعياد الفصح اليهودية الشهر المقبل، وأيضا حذرهم من زيارة تركيا ودول عربية.

وأوصى الجهاز الأمني الإسرائيلي وفق صحفية “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، بتجنب السفر إلى تركيا والمغرب ومصر (بما في ذلك سيناء) والأردن.

بالإضافة إلى ذلك، حذر الجهاز الأمني الإسرائيليين من السفر لحضور مسابقة الأغنية الأوروبية، والتي ستقام في مدينة مالمو بالسويد، بشهر مايو المقبل.

شواطئ سيناء

وزعمت الصحيفة العبرية أنه منذ بداية الحرب كانت هناك زيادة كبيرة فيما وصفتها “بالتهديدات الإرهابية” ضد الإسرائيليين في الخارج، بما في ذلك العشرات من “الهجمات الإرهابية” في جميع أنحاء العالم والتي تم إحباطها بالفعل في الأشهر الأخيرة.

وشدد مسؤول إسرائيلي تحدث للصحيفة على أنه على خلفية آخر تحذيرات السفر حول العالم، فيجب تجنب السفر إلى شواطئ سيناء قائلا: “هناك قدر كبير من الخطر المحتمل فالظروف غير مهيئة للعودة لزيارة سيناء”.

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مخاطر محتملة

وأضاف وفق موقع ” srugim” الإخباري الإسرائيلي أنه لا يزال من غير المستحسن للإسرائيليين زيارة شواطئ سيناء، قائلا: “ما زال الذهاب إلى سيناء ينطوي على قدر كبير من المخاطر المحتملة، والظروف ليست مهيئة للعودة إلى هناك بأمان.”

وأشار إلى أنه مع ذلك، لا توجد حاليًا نية لإغلاق المعابر الحدودية بين إسرائيل ومصر، إلا إذا كان هناك تهديد أكثر استهدافًا ومن ثم سيتم تحذير الجمهور للعمل وفقًا لذلك.

ودفعت الحرب الإسرائيلية 85% من سكان غزة إلى النزوح الداخلي وسط نقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة والأدوية، في حين تضررت أو دمرت 60% من البنية التحتية للقطاع، وفقا للأمم المتحدة.