فيديو عملية نوعية للقسام وصفها الاحتلال بالحدث الصعب.. نسف قوة خاصة وطائرات لنقل الجثث والجرحى

وطن – أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تكبيد الاحتلال خسائر بشرية وعسكرية جديدة بتنفيذ هجمات ضد آليات وجنود إسرائيليين في محاور توغلهم بقطاع غزة، الجمعة 29 مارس 2024.

ونشرت المقاومة الفلسطينية بيانات تؤكد استهداف قوات الاحتلال وتكبيدها خسائر، وبحسب القسام استهدف مقاتلوا المقاومة بقذيفة مضادة للتحصينات من نوع TBG مجموعة من جنود الاحتلال، تحصنت داخل منزل في محيط مستشفى ناصر غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

🎥#كتائب_القسام تنشر مشاهد من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل بقذيفة “TBG” في محيط #مستشفى_ناصر غرب مدينة #خانيونس. pic.twitter.com/hzramZuiZe — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) March 29, 2024

وأوقع الاستهداف أفراد المجموعة الإسرائيلية بين قتيل وجريح فيما ذكرت القسام أنها رصدت “هبوط مروحية إسرائيلية لإخلاء القتلى ونقل الجرحى للعلاج”.

وأكدت ذات الكتائب جنوبي قطاع غزة “تدمير دبابة إسرائيلية من نوع ميركفاه 4 بعبوة ناسفة من نوع شواظ غرب حي تل الهوا”.

#عاجل|| #كتائب_القسام تنشر فيديو عملية اليوم النوعية و التي وصفها العدو بالحدث الصعب وأرسل 5 طائرات لنقل ضباطه وجنوده الذين قتلوا وأصيبوا فيها وعددهم 15 ضابط وجندي.. هذه العملية النوعية تكشف عن حجم القتال الذي تخوضه المقاومة الفلسطينية في #غزة، وكيف نجحت المقاومة في استدراج… pic.twitter.com/dUI4SjT3tp — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) March 29, 2024

خسائر الاحتلال جنوبي قطاع غزة

وجاء في بيان آخر لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي حديثها عن أن “مقاتلي المقاومة بعد عودتهم من نقاط الاشتباك استطاعوا إيقاع قوة راجلة إسرائيلية قوامها 6 أفراد بين قتيل وجريح في كمين محكم غربي مدينة خان يونس”.

سرايا القدس تعرض مشاهد من حمم الهاون التي دكت بها آليات وجنود العدو الصهيوني محيط مجمع الشفاء غرب مدينة غزة.#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/baBCS3Ocbq — . (@khaberni) March 29, 2024

ولم يصدر من جانب الاحتلال الإسرائيلي أي رد على بيانات القسام وسرايا القدس لكن وسائل إعلامية إسرائيلية أقرت بوقوع قتيل وجرحى للاحتلال جنوبي قطاع غزة دون ذكر تفاصيل أخرى.

🔴#عاجل| جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده وحدة إيغوز الخاصة وإصابة 6 بجراح خطيرة و10 بجراح متوسطة وطفيفة في معارك مع #المقاومة جنوب قطاع #غزة.

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حصيلة خسائر الاحتلال الإسرائيلي

وتواصل حصيلة القتلى التي أعلنها الجيش الإسرائيلي رسميا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بالارتفاع حيث وصلت إلى 598 ضابطا وجنديا، بينهم 254 سقطوا منذ بداية الهجوم البري على القطاع في 27 من الشهر نفسه.

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وبالنسبة لإصابات قوات الاحتلال فقد وصلت وفق المصدر ذاته إلى 3165 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب، بينها 491 إصابة “حرجة” و838 “متوسطة”.

⚫ سرايا القدس: مشاهد من الاشتباكات واستهداف مجاهدينا لآلية عسكرية صهيونية في *محيط مجمع الشفاء غرب مدينة غزة. pic.twitter.com/TERsubDGZ4 — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) March 27, 2024

ويشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، كما تسببت الحرب بدمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.