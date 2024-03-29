جنود الجيش البريطاني بات بإمكانهم إطلاق لحاهم بعد قرن من الحظر.. ما الذي تغير؟

وطن – بعد قرن من الزمن على حظر إطلاق اللحية في صفوف الضباط والعناصر سمح الجيش البريطاني بإطلاقها بعد أن أظهرت نتائج الاستطلاع، أن “الأغلبية الساحقة” شعرت أن الجيش بحاجة إلى تغيير سياسته والسماح للجنود بإطلاق اللحى.

وسيُسمح للضباط والجنود في الجيش البريطاني بإطلاق لحاهم، لكن يجب عليهم الحفاظ على مظهر احترافي والالتزام بتوجيهات محددة بشأن الشكل الذي يمكن أن تبدو عليه لحاهم. وكان قد تم حظر اللحية في الجيش البريطاني قبل 100 عام لضمان توحيد المظهر.

سياسة المظهر ستتغير

وبحسب وسائل إعلام بريطانية وقّع الملك تشارلز الثالث على القرار، الخميس، والذي سيدخل حيز التنفيذ، الجمعة، حتى يتمكن الجنود في إجازة عيد الفصح من إطلاق لحاهم أثناء تواجدهم بعيدا عن العمل.

ووفق صحيفة ” بوليتيكو” فبعد مراجعة سياسة الجيش بشأن المظهر واللحى، في أعقاب استطلاع رأي لكل من القوات العاملة وجنود الاحتياط، اتخذ قائد الجيش، الجنرال السير باتريك ساندرز، قرارا بأن “سياسة المظهر ستتغير”.

ويأتي هذا التغيير بعد أن أجرى الجيش مراجعة لمدة أشهر لسياسته المتعلقة بالمظهر الشخصي، والتي كانت تسمح في السابق فقط بالشارب.

وأضاف المصدر أنه تمت استشارة الملك تشارلز الثالث والسياسيين البريطانيين وحلفاء المملكة المتحدة جميعًا في القرار.

وقال الرائد بول كارني في مقطع فيديو أرسل إلى القوات وأتيح لوسائل الإعلام: “كانت هناك أغلبية ساحقة شعرت بأن على الجيش أن يغير سياسته ويسمح للجنود بإطلاق اللحى.. لقد استمعنا واتخذنا الإجراءات اللازمة.”

وفي بعض الأحيان، لا يزال يتعين إزالة اللحى إذا تطلب الوضع العملياتي ذلك.

وكان جرانت شابس، وزير الدفاع البريطاني، وهو من بين مؤيدي الإجراء الجديد، قد صرح لصحيفة “التايمز” العام الماضي، بأن حظر اللحى في الجيش أمر “سخيف” ودعا المؤسسة إلى “التحديث”.

ومع هذا التغيير، تنضم بريطانيا إلى جيوش الدنمارك وألمانيا وبلجيكا، التي تسمح بالفعل لقواتها بإطلاق اللحى، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية.