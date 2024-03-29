بعد استعراض حياته الفارهة.. قريب بشار الأسد يتفاخر بنهب سوريا: “من حقي أتمتع” (فيديو)

وطن – أثار وسيم الأسد قريب رئيس النظام في سوريا بشار الأسد، الجدل بمقاطع فيديو وهو يتباهى بسيارته الفارهة التي تصل قيمتها لأكثر من 200 ألف دولار، وتسجيل آخر يرد فيه على الانتقادات بأنه في البلد ويحق له التمتع بها كما يشاء.

وذكر تاجر المخدرات وسيم الأسد المعروف بأعماله في التهريب والتشبيح وتعاونه مع الميليشيات الإيرانية والأفرع الأمنية، أن بقاءه في سوريا يمنحه الحق في كل ما فيها.

وظهر وسيم الأسد بنبرة تحدي مفادها أنه يفعل ما يشاء مع شركائه في النظام السوري، بعدما تسبب بتهجير السوريين واعتقال الآلاف منهم وقتل ما يتجاوز المليون سوري.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

تورط وسيم الأسد بأعمال “قذرة”

ويؤكد سوريون أن الأسد وأمثاله في أفرع النظام الأمنية ليس متورطاً بالمخدرات وحسب، فهناك العديد من القضايا والأعمال “القذرة” التي يتعاملون فيها بعد سنوات من جرائمهم بحق السوريين من قتل وتهجير وترويع في المعتقلات من غسيل للأموال ونهب المواطنين وسرقة ممتلكاتهم وقضايا فساد وتزوير لا تعد ولا تحصى.

وخرج وسيم الأسد بمقطع آخر زاعماً فيه أنه أول من يتم محاسبته في حال خالف القانون بل ويشدد عليه أكثر من غيره، في حديث أثار سخرية واسعة فالجميع يعلم آلية المحاسبة في القضاء الذي تديره أفرع المخابرات ولا يتمتع بأي قدر من الاستقلالية.

ويستغل النظام السوري معتقلاته لابتزاز السجناء وأهالي المعتقلين من خلال طلب مبالغ خيالية لمجرد معرفة وضع المعتقل هل هو حي أو ميت وفي أي زنزانة يحتجز؟! في سلوك لا يختلف إطلاقاً عن نهج المافيا التي تخطف وتطلب الفدية.

وكان وسيم الأسد قد شارك صوراً عديدة يظهر فيها مع تاجر المخدرات اللبناني المعروف نوح زعيتر، وقد أصبحت المخدرات وفق متابعين “جزءاً لا يتجزأ من منظومة النظام، وتورط فيها ضباط وجهات على أعلى المستويات”.

وكل ذلك بموازاة انتشار مصانع الكبتاغون التي تعمل بشكل علني تحت رعاية ضباط في جيش النظام، خصوصاً الفرقة الرابعة التي يديرها ماهر الأسد، شقيق الرئيس بشار الأسد.

اقرأ أيضا:

من هو وسيم الأسد؟

ووسيم بديع الأسد هو حفيد عزيز بن سليمان الأسد ويبلغ من العمر 44 عاماً، ويقيم حالياً في طرطوس وهو متزوج ولديه ابن وحيد سمّاه: بشار حافظ الأسد.

وبعد اندلاع الثورة السورية أسس وسيم مجموعة من الشبيحة قاتلت إلى جانب النظام في دمشق، واشتهر بفيديوهات يدافع فيها عن الحكم قبل أن يوثق علاقته بابن عمه ماهر.

ويرعى ماهر الأسد القريب من الميليشيات الإيرانية العلاقات مع أفراد العائلة.

ويرتبط وسيم بتاجر المخدرات المعروف في لبنان، نوح زعيتر، وينتقل إلى هذه الأعمال تحت غطاء شركته «أسد الساحل» التي صارت تدرّ عليه مبالغ طائلة أهلته لدخول سوق العقارات الفخمة.