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المجاهد العماني علي الحجري.. بطل ارتبط بفلسطين ودافع عنها قبل أكثر من 75 عاماً

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المجاهد العماني علي الحجري.. بطل ارتبط بفلسطين ودافع عنها قبل أكثر من 75 عاماً

وطن – تصدّر اسم المجاهد العماني “علي بن ناصر الحجري” الذي كان أحد الذين شاركوا في حرب 1948 في فلسطين “الترند” على منصات التواصل بالسلطنة، خلال الساعات الماضية.

المجاهد العماني علي الحجري قطع آلاف الكيلو مترات إلى أن وصل إلى مبتغاه (فلسطين) آنذاك ليشارك مع المجاهدين العرب من بلدان عدة شرف الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى الذي يدنسه الصهاينة اليوم ويرتكبون مجازر تقشعر لها الأبدان في قطاع غزة وسط صمت مريب من العالم، ومع ذلك لا يكاد يعرفه أحد من المهتمين بالتاريخ السياسي المعاصر.

وعبر هذا المجاهد العربي البحار والأدغال والأنهار والقفار مثل غيره من المجاهدين العرب لينال شرف جهاد المحتل الصهيوني في أربعينيات القرن المنصرم.

إذ سافر المجاهد العماني علي الحجري بحرا من عمان إلى شرق إفريقيا ليمر عبر كينيا ثم السودان ليصل إلى مصر، فيكون ضمن صفوف الضباط العرب المتطوعين الذين قاوموا عصابات الهاغانا والأرجون والشتيرن وعصابات اليهود العالمية التي حشدها دافيد بن غوريون لحرب العرب واحتلال فلسطين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” موقفاً مشرفاً للمجاهد العماني البطل علي الحجري، حيث يروى عنه أنه كان مرابطا في أحد الخنادق بمعية ضابط عربي، وكان حينها ملازما ثانيا، فحوصرا واستطاع قناصة اليهود قنص زميله الذي استشهد أمامه.

فما كان منه إلا أن خرج من خندقه طالبا اللحاق بركب رفيقه الشهيد غير مبال بالموت، فألقى قنابل يدوية على الصهاينة ولم يصمت رشاشه إلا بنفاد ذخيرته في وجوه المحتل؛ ليتم أسره بعد ذلك، إلا أنه افتدي بعملية تبادل أسرى.

ونظرا لبسالته المنقطعة النظير والبلاء العظيم الذي ظهر به،فقد رقى إلى رتبة ملازم أول بعد ذلك.

كرمه الشيخ زايد

بعد أن وضعت الحرب أوزارها ودارت الأيام بهذا البطل المناضل واستدعاه الشيخ زايد بن سلطان ليكون من ضمن العقول الأولى المخططة لقيام الاتحاد الاماراتي، كان ذلك في نهاية الستينات ليعود بعد ذلك إلى عمان فور تولى السلطان قابوس مقاليد الحكم.

وكان المجاهد العماني علي الحجري في طليعة القيادات الأولى التي استعان بها السلطان قابوس في تأسيس إدارة محكمة للدولة الفتية، وبحكم ثقافته العالية كان من أوائل الذين تولوا رئاسة تحرير جريدة الوطن في بداية السبعينات.

توفي القائد المجاهد علي بن ناصر الحجري عام 1987م في عمان ودفن في قرية المنترب بولاية بدية.

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