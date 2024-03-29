المجاهد العماني علي الحجري.. بطل ارتبط بفلسطين ودافع عنها قبل أكثر من 75 عاماً

وطن – تصدّر اسم المجاهد العماني “علي بن ناصر الحجري” الذي كان أحد الذين شاركوا في حرب 1948 في فلسطين “الترند” على منصات التواصل بالسلطنة، خلال الساعات الماضية.

المجاهد العماني علي الحجري قطع آلاف الكيلو مترات إلى أن وصل إلى مبتغاه (فلسطين) آنذاك ليشارك مع المجاهدين العرب من بلدان عدة شرف الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى الذي يدنسه الصهاينة اليوم ويرتكبون مجازر تقشعر لها الأبدان في قطاع غزة وسط صمت مريب من العالم، ومع ذلك لا يكاد يعرفه أحد من المهتمين بالتاريخ السياسي المعاصر.

🎁 مسابقة سريعة على جائزة مالية 💰 ما اسم المجاهد العماني الذي شق طريقة نحو فلسطين عام ١٩٤٨م لينضم إلى أخوانه العرب دفاعاً عن أرضها ضد الاحتلال الصهيوني؟ ⬇️ الشروط

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2️⃣ متابعة 👈 @newsmazoon pic.twitter.com/o2nRlmQxrH — مزون (@newsmazoon) March 29, 2024

وعبر هذا المجاهد العربي البحار والأدغال والأنهار والقفار مثل غيره من المجاهدين العرب لينال شرف جهاد المحتل الصهيوني في أربعينيات القرن المنصرم.

إذ سافر المجاهد العماني علي الحجري بحرا من عمان إلى شرق إفريقيا ليمر عبر كينيا ثم السودان ليصل إلى مصر، فيكون ضمن صفوف الضباط العرب المتطوعين الذين قاوموا عصابات الهاغانا والأرجون والشتيرن وعصابات اليهود العالمية التي حشدها دافيد بن غوريون لحرب العرب واحتلال فلسطين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” موقفاً مشرفاً للمجاهد العماني البطل علي الحجري، حيث يروى عنه أنه كان مرابطا في أحد الخنادق بمعية ضابط عربي، وكان حينها ملازما ثانيا، فحوصرا واستطاع قناصة اليهود قنص زميله الذي استشهد أمامه.

فما كان منه إلا أن خرج من خندقه طالبا اللحاق بركب رفيقه الشهيد غير مبال بالموت، فألقى قنابل يدوية على الصهاينة ولم يصمت رشاشه إلا بنفاد ذخيرته في وجوه المحتل؛ ليتم أسره بعد ذلك، إلا أنه افتدي بعملية تبادل أسرى.

ونظرا لبسالته المنقطعة النظير والبلاء العظيم الذي ظهر به،فقد رقى إلى رتبة ملازم أول بعد ذلك.

كرمه الشيخ زايد

بعد أن وضعت الحرب أوزارها ودارت الأيام بهذا البطل المناضل واستدعاه الشيخ زايد بن سلطان ليكون من ضمن العقول الأولى المخططة لقيام الاتحاد الاماراتي، كان ذلك في نهاية الستينات ليعود بعد ذلك إلى عمان فور تولى السلطان قابوس مقاليد الحكم.

من المجاهدين العمانيين الذين شاركوا في حرب عام 1948م في فلسطين المجاهد العماني#علي_بن_ناصر_الحجري،

الذي لا يكاد يعرفه أحد من المهتمين بالتاريخ السياسي العماني المعاصر.

قطع آلاف الكيلو مترات إلى أن وصل إلى مبتغاه ( فلسطين ) يستحق التكريم من الدولة pic.twitter.com/Zw8Oct0XFi — خميس علي آل طاهر (@kaa_altaher) March 22, 2024

وكان المجاهد العماني علي الحجري في طليعة القيادات الأولى التي استعان بها السلطان قابوس في تأسيس إدارة محكمة للدولة الفتية، وبحكم ثقافته العالية كان من أوائل الذين تولوا رئاسة تحرير جريدة الوطن في بداية السبعينات.

توفي القائد المجاهد علي بن ناصر الحجري عام 1987م في عمان ودفن في قرية المنترب بولاية بدية.