الدويري يرد على تشبيه نتنياهو للسنوار بهامان.. وهذا ما قاله عن قارون وفرعون

وطن – رد الخبير الاستراتيجي والمحلل العسكري الأردني اللواء فايز الدويري، على توعد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالقضاء على رئيس حماس في غزة يحيى السنوار، وتشبيهه له بهامان وأنه سيلقى نفس مصيره.

ويشار إلى أنه قبل أيام ذكر نتنياهو “هامان” متوعداً السنوار بمصير مشابه له، خلال كلمته بـ”عيد المساخر” وهذا العيد هو ذكرى خلاص اليهود في بلاد فارس من مخططات هامان وزير الإمبراطور الفارسي الأخميني أحشويرش، حين ألقى قرعة ليرى اليوم المناسب لتنفيذ قتل اليهود، لكن كان مصيره الشنق، بحسب الروايات الإسرائيلية في “سفر إستير”، والكتاب المقدس العبري “التناخ”.

ويعتبر هامان بحسب الروايات اليهودية من نسل عماليق، القبيلة التي هاجمت بني إسرائيل في الصحراء.

النتن ياهو

قضينا على هامان وسنقضي على السنوار:

لماذا لم يذكر قارون، هامان من قوم فرعون، وقارون من قوم موسى، قارون يمثل النتن ياهو وأمثاله ، وعائلة روتشيلد قامت و تقوم بدور قارون، وجميعهم سيكون مصيرهم مثل مصير قارون، ستخسف الأرض بأموالهم وأحلامهم ، وبكل من شايعهم، فلسطين أرضّ… — Fayez Al-Dwairi I اللواء فايز الدويري (@FayezAldwairi) March 29, 2024

اللواء الدويري يرد على نتنياهو

وفي رده على رئيس وزراء الاحتلال قال اللواء الدويري: “النتن ياهو يقول

قضينا على هامان وسنقضي على السنوار.. لماذا لم يذكر قارون، هامان من قوم فرعون، وقارون من قوم موسى، قارون يمثل النتن ياهو وأمثاله ، وعائلة روتشيلد قامت و تقوم بدور قارون.”

وتابع متنبأ بقرب نهاية إسرائيل والاحتلال:”وجميعهم سيكون مصيرهم مثل مصير قارون، ستخسف الأرض بأموالهم وأحلامهم ، وبكل من شايعهم، فلسطين أرضّ الرباط وخير الرباط رباط عسقلان، الله سبحانه لن يخذل المدافعين عن دينه وعن ارض الإسراء والمعراج.”

جدير بالذكر أن هامان، هو شخصية وردت في النصوص القرآنية. كان وزير فرعون في زمن نبي الله موسى والمقرب الأول من حاشيته.

وذكره الله تعالى في كتابه الكريم، في ستّة مواضع؛ حيث دلّ موضعان منها صراحةً على أنّ هامان كان من حاشية فرعون، فيما قال مفسرون إنّ هامان هو لقب وزير الملك في مصر في ذلك العصر.

أما في الثقافة والأساطير اليهودية، فشخصية هامان مختلفة، فهو “هامان الأجاجي” أو “هامان الشرير” الذي كان وزيراً في بلاط الملك الفارسي “أحشويروش/خشايارشا”، وقد حاول إقناع الملك بقتل اليهود في القرن الخامس قبل الميلاد، بحسب المصادر العبرية.

ولم يظهر اللواء الدويري لتحليل تطورات حرب غزة على شاشة الجزيرة منذ فترة بسبب الأزمة الصحية التي ألمت به مؤخرا، ويخاطب جمهوره عبر صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي.