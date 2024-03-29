إخراج ثعبان بحر حيّ طوله 30 سم من بطن رجل .. كيف دخل؟! (صور)

وطن – تمكن الأطباء في فيتنام من إخراج ثعبان بحر حي بطول 30 سم من بطن رجل، يعتقدون أنه إنزلق زحفا من فتحة الشرج إلى قولون الرجل.

تم إدخال الرجل البالغ من العمر 34 عامًا من مقاطعة “كوانغ ننه” الشمالية بفيتنام، إلى المستشفى بسبب تقلصات شديدة في البطن بعد أن اشتكى من آلام في المعدة.

وتزعم وسائل الإعلام المحلية أنه تم إجراء تصوير بالأشعة السينية والموجات فوق الصوتية، مما أظهر وجود جسم غريب في بطنه.

وقد سبب له ثقبًا في الأمعاء والتهاب الصفاق، وهو أحد المضاعفات التي تهدد حياته عندما تتورم الأنسجة المبطنة للبطن.

وأجريت للمريض عملية جراحية عاجلة لإزالة الجسم الغامض، لكن عندما فتح الجراحون بطنه، ذهلوا عندما رأوا المخلوق اللزج.

وتُظهر الصور المسعفين وهم يستخدمون الملقط لسحب ثعبان البحر، بطول مسطرة قياسية.

وشرع الجراحون في إزالة الأنسجة الميتة بعناية من أمعائه.وفق ما ترجمت وطن نقلاً عن “ديلي ميل” البريطانية

وتمت العملية الدقيقة دون أي عوائق وسرعان ما استقرت حالة الرجل بعد المحنة.

وظل الرجل في المستشفى تحت الملاحظة ولم يكن يعاني سوى من آلام خفيفة في البطن.

وعندما سئل المريض عن كيفية وصول ثعبان البحر إلى بطنه، لم يتمكن من تقديم إجابة.

لكن الأطباء يعتقدون أن الفيروس دخل من فتحة الشرج، وانزلق إلى القولون ودخل بطريقة ما إلى البطن.

يمكن أن تتسرب العناصر من الأمعاء إلى الأمعاء إذا كان المرضى يعانون من ثقب في الأمعاء.

وأكثر ما أذهل الأطباء هو أن ثعبان البحر كان لا يزال على قيد الحياة عندما أخرجوه.

وقال الطبيب “فام مانه هونغ” لوسائل الإعلام المحلية: “هذه حالة نادرة، والمستقيم هو موقع به كمية كبيرة من البراز وعرضة للعدوى”.

“ومع ذلك، تم إجراء الجراحة بأمان.”بحسب الطبيب