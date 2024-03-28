الرئيسية » حياتنا » صورة متداولة للممثل الأمريكي ويل سميث في الرباط تثير جدلا.. هل زار المغرب؟

صورة متداولة للممثل الأمريكي ويل سميث في الرباط تثير جدلا.. هل زار المغرب؟

بقلم
ويل سميث

وطن – أثيرت حالة من الجدل في الساعات الماضية، بعد انتشار صورة على منصات التواصل الاجتماعي قيل إنها للممثل الأمريكي ويل سميث، ادعى ناشروها أنه يتجول في العاصمة المغربية الرباط.

وفي الصورة المتداولة، يظهر ويل سميث برفقة شخص آخر وهما يمشيان في شارع قيل إنه مغربي.

حقيقة الصورة المتداولة

لكن حقيقة الصورة لا تظهر سميث في الرباط، فمن خلال التفتيش عنها، تبين أنها منشورة على حسابه في إنستغرام ضمن ألبوم صور بتاريخ الخامس من مارس الجاري حيث أشار إلى أنها ملتقطة في ميامي بولاية فلوريدا.

وآنذاك، قال سميث إن الصور توثق لزيارة المغني الأمريكي جون باتيست له في اليوم الأخير من تصوير فيلم بادبويز الذي يرتقب بدء عرضه في قاعات السينما شهر يونيو المقبل.

ويل سميث في ميامي بولاية فلوريدا.
ويل سميث
ويل سميث في شوارع ميامي

زيارات سابقة للمغرب

يُشار إلى أن الفنان الأمريكي الذي يحظى بشهرة عالمية، سبق له أن زار المغرب قبل سنتين وظهر في صور من حفل زفاف صديقه المخرج، عادل العربي، ذي الأصول المغربية.

والعام الماضي، ظهر النجم الأمريكي بمقطع فيديو دعا فيه إلى التبرع للمتضررين من زلزال المغرب العنيف الذي ضرب البلاد العام الماضي.

قد يعجبك أيضاً

الأهلي المصري

موعد مباراة الأهلي ضد سيمبا والتشكيلة المتوقعة في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

اللاعب توني كروس

توني كروس يحسم أمر مستقبله مع ريال مدريد بهذا القرار!

النجم الفلسطيني وسام أبو علي

أول تعليق من اللاعب وسام أبو علي لاعب الأهلي المصري بعد تمثيل منتخب الفدائي الفلسطيني

اجتياح بري لرفح

نتنياهو يوجه بشراء عشرات آلاف الخيام من هذه “الدولة”.. رتوش أخير قبل اجتياح مرتقب لرفح

ويل سميث

صورة متداولة للممثل الأمريكي ويل سميث في الرباط تثير جدلا.. هل زار المغرب؟

البرلمان التونسي

لماذا منع البرلمان التونسي فتح فرع لصندوق قطر للتنمية رغم الضائقة المالية؟

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior