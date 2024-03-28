صورة متداولة للممثل الأمريكي ويل سميث في الرباط تثير جدلا.. هل زار المغرب؟

وطن – أثيرت حالة من الجدل في الساعات الماضية، بعد انتشار صورة على منصات التواصل الاجتماعي قيل إنها للممثل الأمريكي ويل سميث، ادعى ناشروها أنه يتجول في العاصمة المغربية الرباط.

وفي الصورة المتداولة، يظهر ويل سميث برفقة شخص آخر وهما يمشيان في شارع قيل إنه مغربي.

حقيقة الصورة المتداولة

لكن حقيقة الصورة لا تظهر سميث في الرباط، فمن خلال التفتيش عنها، تبين أنها منشورة على حسابه في إنستغرام ضمن ألبوم صور بتاريخ الخامس من مارس الجاري حيث أشار إلى أنها ملتقطة في ميامي بولاية فلوريدا.

وآنذاك، قال سميث إن الصور توثق لزيارة المغني الأمريكي جون باتيست له في اليوم الأخير من تصوير فيلم بادبويز الذي يرتقب بدء عرضه في قاعات السينما شهر يونيو المقبل.

ويل سميث في ميامي بولاية فلوريدا.

ويل سميث في شوارع ميامي

زيارات سابقة للمغرب

يُشار إلى أن الفنان الأمريكي الذي يحظى بشهرة عالمية، سبق له أن زار المغرب قبل سنتين وظهر في صور من حفل زفاف صديقه المخرج، عادل العربي، ذي الأصول المغربية.

والعام الماضي، ظهر النجم الأمريكي بمقطع فيديو دعا فيه إلى التبرع للمتضررين من زلزال المغرب العنيف الذي ضرب البلاد العام الماضي.

