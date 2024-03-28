“تعذيب وتفتيش عار وحقن هلوسة”.. السيدة التي ظهرت وسط المعتقلين الرجال بشاحنة الاحتلال تكشف تفاصيل مروعة

وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في ديسمبر الماضي، بفيديو صادم لشاحنة عسكرية إسرائيلية يجلس في صندوقها الخلفي العشرات من الفلسطينيين الذين اعتقلهم جيش الاحتلال الصهيوني وهم شبه عراة ومعصوبو الأعين ومقيدو اليدين إلى الخلف.

ووقتها ظهر ضمن المعتقلين في الشاحنة امرأة وقد وضع على عينيها عصابة بيضاء اللون في مشهد صادم، هذه المرأة تبين أن اسمها “هديل الدحدوح ” من غزة وتم إبعادها عن طفلها الرضيع وعوملت معاملة وحشية خلال 54 يوماً من الاعتقال والاستجواب والتعذيب الإسرائيلي الذي لا يفرق بين رجل أو طفل أو امرأة.

التعرض للضرب والدفن حياً والتفتيش عارياً على يد الارهابيين الإسرائيليين . هديل الدحدوح، من غزة، تصف كيف تم إبعادها عن أبنائها الصغار وسوء معاملتهم خلال 54 يومًا من الاعتقال والاستجواب والتعذيب الإسرائيلي . pic.twitter.com/tOgWv9M38o — Tamer | تامر (@tamerqdh) March 28, 2024

وأخبرت هديل موقع “ميدل إيست آي” أنها تعرضت لتعذيب مروع وألقيت في شاحنة مليئة برجال فلسطينيين شبه عراة في 8 ديسمبر 2023.

وأفاد التقرير الذي كتبته الصحفية “مها الحسيني” أن الفيديو الذي أثار الصدمة والغضب وثق اعتقال جيش الاحتلال للعشرات من الرجال الفلسطينيين وهم مقيدو الأيدي ومعصوبي الأعين ومجردين من ملابسهم الداخلية، محشورون في شاحنة إسرائيلية مكشوفة في قطاع غزة المحاصر.

وبدا عليهم البرد والجوع والصدمة وسط طقس الشتاء البارد والممطر في شهر ديسمبر/كانون الأول.

ولكن على يمين وسط المشهد، برزت امرأة “هديل الدحدوح”، وهي أم لطفلين، هي المرأة الوحيدة التي اختطفها جنود إسرائيليون عندما اقتحموا حي الزيتون في مدينة غزة أواخر العام الماضي.

تم حقنهم بمواد مجهولة

وفي حديثها إلى موقع “ميدل إيست آي” في رفح بعد احتجازها المطول، قالت هديل الدحدوح إنها وزوجها وأصهارها وجيرانها، تم حقنهم بمواد مجهولة وتعرضوا لاستجوابات مطولة وعنيفة وحتى ترهيبهم بعمليات إعدام وهمية أثناء وجودهم في المعتقلات الإسرائيلية.

وبدت هديل الدحدوح، التي كادت تختنق بالدموع، وهي لا تزال ترتدي نفس “ثوب الصلاة” الذي كانت ترتديه عندما اعتقلت لأول مرة، ويغلب عليها الحزن وهي تروي الإهانة التي تعرضت لها.

ويبدو أن شهادتها، المستمدة من احتجازها في أجزاء من غزة المحتلة وإسرائيل، تتفق مع شهادة معتقلين سابقين آخرين اختطفتهم القوات الإسرائيلية في أعقاب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول.

هديل الدحدوح اعتقلت بعد استدعاء

وروت الدحدوح للمصدر أن محنتها المروعة بدأت عندما حاصرت القوات الإسرائيلية منطقتها بالدبابات والمركبات المدرعة الأخرى، مما أجبر أسرتها – المكونة من زوجها وأطفالها وأصهارها واثنين من أفراد عائلة المغربي – على البحث عن المأوى في منزلهم الصغير.

وقالت: “كنا نحتمي في الطابق السفلي عندما قصف الجنود الإسرائيليون أحد الجدران ودخلوا. أخذونا جميعاً إلى الخارج وفصلوا الرجال عن النساء”.

وروت أن أحد الضباط اتصل بها وقال: تعال إلى هنا، سنقوم بإجراء اختبار لك. وعندما سألته عن نوع الاختبار – أخبرها أنه سيكون اختبارا صغيرًا على يدي وأنها ستعود إلى أطفالها.

وقالت هديل الدحدوح إنها قبل أن تغادر قبو منزلها، سلمت ابنها محمد البالغ من العمر أربع سنوات وابنها زين البالغ من العمر تسعة أشهر إلى حماتها لأنها كانت تخشى الأسوأ.

وقالت: “أخذنا الجنود الإسرائيليون بعد ذلك إلى منزل آخر تم إخلاؤه في حي الزيتون. وبمجرد دخولنا المنزل، بدأوا على الفور بضربنا وتعذيبنا”.

🔴:قبل 54 يوم وتحديداً شهر 12 عام 2023 ظهرت صوره لامراة بين مجموعة رجال فلسطينيين احتجزهم الاحىًلال… الامراة هذي اسمها هديل يوسف الدحدوح، وهنا في مقطع اليوم تم نشره توصف كيف تم إبعادها عن أبنائها الصغار وسوء معاملتهم خلال 54 يوم من الاعتقال والاستجواب والتعذيب الغير اخلاقي،… pic.twitter.com/B2VWluDSEc — MOATH | معاذ (@M0ATH) March 28, 2024

مخدر هلوسة

وقالت “لقد أبقونا هناك لبعض الوقت قبل أن يأتي جندي ويعطي الرجال حقنة مهدئة نوعًا ما في أسفل ظهورهم. وبعد فترة وجيزة، بدأوا بالهلوسة ولم يكونوا واعين تمامًا. ولم يخبرنا الجنود بما أعطوه لهم”. ولكن أظن أنه كان مسكنًا لأنني خضعت سابقًا لعملية قيصرية وتم إعطائي حقنة مهدئة أصابتني بالهلوسة أيضا.”

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وضعية مجهدة

ثم أجبر أحد الجنود هديل الدحدوح على اتخاذ وضعية مجهدة ووضع رأسها على الأرض وذراعيها مقيدتين خلف ركبتيها، وقالت إن ظهرها كان مكشوفاً وتم حقنها بمادة قريبة من الحبل الشوكي.

ولأكثر من ساعة، أُجبرت هديل على الجلوس بهذه الطريقة ولم يُسمح لي بالتحرك. وإذا تحركت، كانوا يضربونها بشدة متهمين إياها بأنها عميلة لحماس.

وقالت: “كنت أبكي وأتوسل وأقول: “أقسم بالله أنني لست كذلك، أنا مجرد مواطنة عادية مثل أي شخص آخر”.وأضافت: “لا أعرف ما الذي حقنوني به، كما أخذوا شيئًا من جسدي، مثل عينة دم”.

وقالت الدحدوح إن الجنود الإسرائيليين قاموا بعد ذلك باستجوابها هي والرجال الآخرين بشأن هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وسألوهم عما كانوا يفعلون عندما اقتحم مقاتلو حماس السياج العازل وهاجموا جنوب إسرائيل.

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قيد بلاستيكي

وتابعت: “كان أحد الجنود الإسرائيليين يسألني ويضربني بقوة على ظهري وساقي. وكان القيد البلاستيكي على يدي ضيقاً للغاية وكان يؤلمني كثيراً، فقلت له: من فضلك قم بفكه قليلاً”. بدلا من ذلك، قام بتشديده أكثر.

ومضت المعتقلة الناجية من الموت بالقول أن جنود الاحتلال احتجزوها ومن معها في منزل لليلة واحدة. وفي الصباح أخذوهم إلى مكان آخر قالوا إنه المحكمة، كان هناك أكثر من مائة معتقل. ووضعوها بين الرجال وبدأوا في ضربها .

“سأدفنك حيا”

وفي اليوم الثالث، قالت هديل الدحدوح إن القوات الإسرائيلية حفرت ما بدا أنها حفرة وألقت بها مع عشرات الرجال الآخرين فيها. “بدأت بالبكاء والصراخ وقلت: ماذا تفعل؟. ثم قال لي أحد الضباط: “سأدفنك حياً”. قلت له: أطلقوا النار علينا مباشرة، هذا أفضل من تعذيبنا بهذه الطريقة”.

وتقول إن الضابط المجرم بدأ يضربها وسبها، ثم نزع حجابها، كنت أبكي وأشعر أنني أسقط. كان شعوري لا يوصف.

ومضت هديل واصفة هويل ما عاينته وشاهدته في ذلك اليوم عندما كانت معصوبة العينين، ولكنها كانت تستطيع أن ترى قليلاً من خلال الضمادة التي كانت على عينيها وتقول إن جنود الإحتلال أخذوا زوجها ووضعوه على الأرض بالقرب من دبابة وتظاهروا بأنهم سيدهسونه. ثم سمعت طلقتين ناريتين. ثم قال لي جندي: لقد قتلت زوجك”، وقالت هديل الدحدوح إنها اعتقدت بعد ذلك أن زوجها مات.

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دفن في الرمال

وعلى مدار الـ 54 يومًا التالية، قالت إنها اعتقدت أنها أرملة. ولم تدرك إلا بعد إطلاق سراحها أن زوجها لا يزال على قيد الحياة وأن الجندي نفذ عملية إعدام وهمية لترهيبهم.

وقالت الدحدوح إن الجنود قاموا بعد ذلك بدفنها مع بعض الرجال تحت غطاء من الرمال. وقد أبقوهما في الحفرة لبعض الوقت قبل أن يقوما بإخراجهما ونقلهما إلى مركز احتجاز.

وقالت إنها بعد ذلك بوقت قصير، أُجبرت على ركوب شاحنة عسكرية إسرائيلية في الصورة التي انتشرت منذ ذلك الحين. وقالت: “كنت المرأة الوحيدة بين عشرات الرجال”.

وتم أخذهم إلى المنطقة الحدودية حيث رأت ثلاث نساء أخريات من عائلة أبو زور. ولمدة ثلاثة أيام، تُركوا دون أي نوع من الطعام وتقول الدحدوح إنها نُقلت بعد ذلك إلى مركز احتجاز آخر في القدس، حيث تم تفتيشها بشكل تجريدي ومصادرة متعلقاتها.

وقالت: “لقد أخذوا كل أموالي والذهب الذي كنت أحتفظ به في جواربي بالإضافة إلى هويتي وهاتفي المحمول”. “ثم استجوبوني مرة أخرى بشأن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، وسألوني عن مكان وجود زعيم حماس يحيى السنوار.

وتضيف بنبرة مؤثرة : “كنت أبكي وأطلب من الضابط إعادتي إلى المنزل لأطفالي لأنني لم أكن أعرف شيئًا عما كان يقوله. فقال لي: لن أعيدك إلى المنزل إلا عندما يعود أبناؤنا في غزة إلى المنزل”.

وتقول دحدوح إن القوات الإسرائيلية نقلتها بعد ذلك إلى مركز احتجاز آخر في بئر السبع، حيث تعرضت للضرب والتعذيب والركل مباشرة على جرحها القيصري.

وبعد إصابتها أثناء الضرب، قالت هديل الدحدوح إنها كانت تتوقع أن يعيدها الجيش الإسرائيلي إلى غزة. وبدلاً من ذلك، تقول، تم نقلها إلى سجن الدامون في إسرائيل، حيث تعرضت للتعذيب لمدة ستة أيام، قبل نقلها إلى معبر كرم أبو سالم على طول السياج الفاصل مع غزة.

وقالت هديل الدحدوح: “لقد تركونا هناك وأمروا بالتوجه نحو غزة دون أن ندير رؤوسنا إلى الوراء”.

وتابعت:”وصلت إلى منشأة تابعة للأمم المتحدة في رفح – جنوب قطاع غزة-“، حيث علمت أن زوجها لا يزال على قيد الحياة وأنه تم إطلاق سراحه قبل بضعة أيام. لكن أطفالها كانوا لا يزالون في مدينة غزة – وكان أحدهم مع والدتها ، والآخر كان مع حماتها.