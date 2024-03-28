“تحد مختلط” بين رجال ونساء في قطر يستنفر الأمن.. تم ضبطهم وإحالتهم للنيابة

وطن – أعلنت السلطات القطرية، الخميس، إحالة عدد من النساء والرجال في قطر إلى النيابة العامة وفتح تحقيق عاجل معهم بعد إعلانهم عن قيام تحدٍّ مختلط بينهم في لعبة رياضية.

وقالت وزارة الداخلية القطرية في بيان لها إنها رصدت ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من قيام مجموعة من الأشخاص من الرجال والنساء، بالإعلان عن قيام تحدٍّ مختلط بينهم في لعبة رياضية يصاحبه إعلان للفائزين في التحدي في كل مرحلة.

بالإشارة إلى ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من قيام مجموعة من الأشخاص في وسائل التواصل من الرجال والنساء بالإعلان عن قيام تحدٍّ مختلط بينهم في لعبة رياضية يصاحبه إعلان للفائزين في التحدي في كل مرحلة… فقد قامت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية باستدعاء… pic.twitter.com/mlSQo8ETXn — وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) March 28, 2024

السلطات القطرية أحالت المشاركين في هذا التحدي للنيابة

وبناء عليه فقد قامت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية في قطر، باستدعاء كافة المعنيين المشاركين في ذلك التحدي، بشأن التعدي على المبادئ والقيم الاجتماعية في المجتمع.

وتمت إحالة المتهمين أصحاب التحدي المختلط الذي أثار الإعلان عنه جدلا بين القطريين عبر مواقع التواصل، إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءاتها حسب المتبع في هذا الخصوص.

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وأكدت وزارة الداخلية القطرية في بيانها أيضا أن أجهزتها المعنية لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل المحافظة على قيم المجتمع القطري وتقاليده حفظا وتحقيقا للأمن المجتمعي.