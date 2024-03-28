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إصابة أصايل في رأسها بقدم حسن عسيري الذي سب رامز جلال واشتبك معه (فيديو)

بقلم
إصابة أصايل في رأسها بقدم حسن عسيري الذي سب رامز جلال واشتبك معه

وطن – أثارت حلقة الفنان السعودي حسن عسيري وزميلته الفنانة السعودية أصايل محمد، في برنامج “رامز جاب من الاخر” الرمضاني للنجم رامز جلال، تفاعلا واسعا عبر وسائل التواصل خاصة في المملكة والخليج.

وانفعل حسن عسيري بشدة على رامز جلال، بعدما اكتشف أن وقع في فخ ومقلب جديد لرامز الذي خدعه بأن برنامج هذا العام حواري فقط.

انفعال حسن عسيري على رامز وإصابة أصايل محمد

حتى أن حسن عسيري سب رامز بألفاظ خارجة طيلة الحلقة، كما جرى ورائه وحاول الاعتداء عليه في نهاية البرنامج إلا أن رامز جلال هدده بمسدس الطلاء ليتراجع.


وفي الفقرة الأولى من البرنامج ـ رامز جاب من الآخر ـ وداخل ما يصفها رامز بالغرفة السوداء، اصطدمت قدم حسن عسيري برأس أصايل محمد، بعد خروجهما منزلقين من النفق.

ما تسبب بإصابة أصايل محمد في رأسها بأقدام حسن عسيري، وظهرت تتألم وهي تمسك رأسها وتقول “اه يا راسي”.

“رامز جاب من الآخر” على ام بي سي

وأوقع رامز حسن وأصايل بعدة مقالب في الحلقة بداية كلب الغرفة السوداء، مرورا بفقرة النعام ثم القفز في الماء إجباريا من فوق الكوبري، وانتهاء بالمرحلة التي يسميها رامز جلال “كومبروسر الوداع”، حيث تطلق رياح شديدة مصطنعة في وجه الضيفين تجبرهما على القفز في الماء مرة أخرى.


ويذاع برنامج “رامز جتب من الآخر” يوميا بموعد الإفطار مباشرة عقب أذان المغرب، على شاشة “إم بي سي مصر”.

واستضاف رامز جلال العديد من النجوم هذا العام وفاجأهم بفكرته الجديدة والغير مكررة، ومن ضمن هؤلاء النجوم: أحمد السقا وباسم سمرة، سمية الخشاب وأيتن عامر، الراقصتان بدرة وجوهرة، مي عمر ونجلاء بدر، محمد ثروت وأوس أوس، البليهي وفراس البريكان، وحلقة أمس استضاف فيها مها أحمد وشادي خفاجة.

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