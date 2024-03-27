دولة عربية تتجه لحجب تيك توك على وقع إحصاءات لمشاهدة محتويات إباحية

وطن – يتجه العراق ليكون أول دولة عربية يحجب تطبيق تيك توك، وذلك بعدما قدمت وزيرة الاتصالات العراقية هيام الياسري، طلبا لمجلس الوزراء في هذا الصدد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الياسري، قولها إنه يجب أن يتعاون ممثلو الشعب بمجلس النواب لحجب مثل هذه التطبيقات.

إقبال على المواقع الإباحية

وأضافت الياسري أن عدد زيارات العراقيين للمواقع الإباحية تراجع من نصف مليار مشاهدة في يناير 2024، إلى 89 مليون زيارة خلال شهر فبراير من هذا العام.

يُشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في 14 مارس الجاري، قرارا بشأن حجب المواقع وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الإلكتروني التي تتضمن صناعة ونشر المقاطع المخلة بالأخلاق والآداب والمحتوى الهابط الذي يخدش الحياء والتجاوز بحق الذات الإلهية وحرمة الكتب المقدسة والتجاوز بحق الأنبياء والرسل والرموز الدينية والإساءة للأديان والمذاهب والترويج والنشر للفسق والفجور والبغاء والشذوذ الجنسي والتعرض للآخرين والإساءة إليهم.

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وأثار هذا القرار تساؤلات عما إذا كان سيتبعه حظر لتطبيقات محددة لمواقع التواصل الاجتماعي أم الاكتفاء بحظر حسابات بعينها.

عدد مستخدمي تيك توك بالعراق

وارتفع عدد مستخدمي تطبيق تيك توك في العراق إلى 31.95 مليون مستخدم هذا العام.

جاء ذلك بعد أن كان يبلغ 23.88 مليون مستخدم العام الماضي، متفوقا على كل مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى مثل فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب، في بلد يبلغ تعداد سكانه 43.5 مليون نسمة.