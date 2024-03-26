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موجة تضامن تجتاح السوشيال ميديا بعد بكاء فينيسيوس في مؤتمر ودية إسبانيا والبرازيل

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موجة تضامن تجتاح السوشيال ميديا بعد بكاء فينيسيوس في مؤتمر ودية إسبانيا والبرازيل

وطن – انهار اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور، من البكاء خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة الودية الدولية لمنتخب بلاده البرازيل أمام إسبانيا، المقررة الثلاثاء.

وقال جناح ريال مدريد الإسباني الشاب، خلال المؤتمر – باكياً – إنه يكافح من أجل الحفاظ على الشغف والحماسة والاستمتاع بلعب كرة القدم، بسبب الإهانات العنصرية المتكررة التي يتعرض لها في إسبانيا.

وأضاف: “أنا أشعر بالإحباط، لأن الجماهير لا تزال تفلت من العقاب رغم استمرار الإساءات العنصرية تجاهي”.

وتابع وهو يغالب الدموع: “أريد فقط أن ألعب كرة القدم ولكن من الصعب المضي قدماً، أشعر بأن رغبتي في اللعب باتت أقل بسبب الإساءات العنصرية”.

تضامن واسع مع فينيسيوس

وأثار مشهد بكاء فينيسيوس بسبب تعرضه للعنصرية، تضامنا واسعا وسط رسائل تعاطف مع اللاعب البرازيلي.

10 اعتداءات عنصرية على فينيسيوس

يُشار إلى أن رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني أبلغت النيابة العامة في الموسم الماضي، عن عشر حالات مماثلة ضد اللاعب فينيسيوس البالغ من العمر 23 عاماً.

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ودية مرتقبة بين إسبانيا والبرازيل

ويستضيف ملعب سانتياجو برنابيو، الثلاثاء، مباراة كبيرة تجمع بين منتخب إسبانيا والبرازيل، في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين لبطولتي يورو، وكوبا أمريكا 2024.

ويواصل المنتخبان الاستعداد، للبطولات التي تنطلق الصيف القادم، وفيها يلعب المنتخب الإسباني مع إيطاليا، كرواتيا، وألبانيا.

بينما سيشارك المنتخب البرازيلي في بطولة كوبا أمريكا، بالمجموعة الرابعة مع كولومبيا، باراجواي، بالإضافة إلى الفائز من الملحق.

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موجة تضامن تجتاح السوشيال ميديا بعد بكاء فينيسيوس في مؤتمر ودية إسبانيا والبرازيل

موجة تضامن تجتاح السوشيال ميديا بعد بكاء فينيسيوس في مؤتمر ودية إسبانيا والبرازيل

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