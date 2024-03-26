موجة تضامن تجتاح السوشيال ميديا بعد بكاء فينيسيوس في مؤتمر ودية إسبانيا والبرازيل

وطن – انهار اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور، من البكاء خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة الودية الدولية لمنتخب بلاده البرازيل أمام إسبانيا، المقررة الثلاثاء.

وقال جناح ريال مدريد الإسباني الشاب، خلال المؤتمر – باكياً – إنه يكافح من أجل الحفاظ على الشغف والحماسة والاستمتاع بلعب كرة القدم، بسبب الإهانات العنصرية المتكررة التي يتعرض لها في إسبانيا.

😢 Vinicius se derrumba en directo al hablar de racismo: “Sólo quiero jugar al fútbol” pic.twitter.com/u2ujMOOuwU — MARCA (@marca) March 25, 2024

وأضاف: “أنا أشعر بالإحباط، لأن الجماهير لا تزال تفلت من العقاب رغم استمرار الإساءات العنصرية تجاهي”.

وتابع وهو يغالب الدموع: “أريد فقط أن ألعب كرة القدم ولكن من الصعب المضي قدماً، أشعر بأن رغبتي في اللعب باتت أقل بسبب الإساءات العنصرية”.

تضامن واسع مع فينيسيوس

وأثار مشهد بكاء فينيسيوس بسبب تعرضه للعنصرية، تضامنا واسعا وسط رسائل تعاطف مع اللاعب البرازيلي.

" هذا العالم قاس جداً، عليك أن تكبر " 🤷🏻‍♂️#فينيسيوس pic.twitter.com/PGb75wmOFc — فارس عوض (@farisf9) March 25, 2024

الوجه القبيح لكرة القدم فينيسيوس جونيور 🗣️ – في كل مرة أعود فيها للـمنزل أشعر بالحزن أكثر وتقل رغبتي في اللعب، لا أحد يدعمني. – سلوكي على أرض الملعب؟ بالطبع لدي الكثير لأحسنه، ما زلت أبلغ من العمر 23 عام فقط. لقد غادرت البرازيل وأنا صغير جدًا دون أن أتعلم الكثير من الأشياء..… pic.twitter.com/CcVOYENGP6 — عامر عبدالله المري (@Amer_Abdulla) March 25, 2024

أثناء كثرة سؤال الصحفيين له عن العنصرية التي يتعرض لها في إسبانيا #فينيسيوس ينفجر بالبكاء أثناء المؤتمر الصحفي ويقول: أريد أن ألعب كرة القدم وفقط وأن لا أرى السود يعانون💔😭

تبا لكل من سولت له نفسه إيذاء أي شخص ذنبه الوحيد أن الله خلقه مختلف 😡 pic.twitter.com/Q8k4Qg9V8t — Seloua Mouslim  (@MouslimSeloua) March 25, 2024

البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد

يبكي من العنصرية في المؤتمر الصحفي العنصرية التي أكتوى بنارها لاعبين وأندية

وحدثت في ملاعبنا أكثر من مرة تضرر منها الاتحاد

عدة مواسم وفي الموسم الحالي الأهلي ولاعبي

النصر في السابق والحاضر وصدرت من جمهور

الهلال ومرت بلا رادع ولا عقوبات pic.twitter.com/i09mkGvc0E — ماجد العالمي 46 (@majed9_999) March 26, 2024

10 اعتداءات عنصرية على فينيسيوس

يُشار إلى أن رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني أبلغت النيابة العامة في الموسم الماضي، عن عشر حالات مماثلة ضد اللاعب فينيسيوس البالغ من العمر 23 عاماً.

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ودية مرتقبة بين إسبانيا والبرازيل

ويستضيف ملعب سانتياجو برنابيو، الثلاثاء، مباراة كبيرة تجمع بين منتخب إسبانيا والبرازيل، في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين لبطولتي يورو، وكوبا أمريكا 2024.

ويواصل المنتخبان الاستعداد، للبطولات التي تنطلق الصيف القادم، وفيها يلعب المنتخب الإسباني مع إيطاليا، كرواتيا، وألبانيا.

بينما سيشارك المنتخب البرازيلي في بطولة كوبا أمريكا، بالمجموعة الرابعة مع كولومبيا، باراجواي، بالإضافة إلى الفائز من الملحق.