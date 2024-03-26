قصة مأساوية لسيدة عراقية تطاردها جماعات مسلحة وأمريكا ترفض استقبالها

وطن – رفعت لاجئة تقطعت بها السبل في العراق منذ أكثر من خمس سنوات دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية بسبب رفضها السماح لها بالعودة إلى الولايات المتحدة مع أطفالها.

وتقول المرأة، إنها تواجه تهديدات بالقتل من نفس الجماعات الشيعية المسلحة التي قتلت والدها، وهو مترجم للجيش الأمريكي.

وفرت السيدة، إلى الولايات المتحدة في عام 2016 مع أطفالها، حيث حصلوا جميعًا على وضع اللاجئ. ومع ذلك، تم تأجيل القرار بالنسبة لزوجها وتم رفضه في النهاية.

وخوفاً على سلامته – بعد أن تلقى مؤخراً رصاصة في البريد – عادت السيدة مع أطفالها إلى العراق لرؤيته فيما اعتقدت أنها قد تكون المرة الأخيرة.

وبمجرد وصولها إلى العراق، تقدمت بطلب للحصول على وثائق سفر للعودة إلى الولايات المتحدة – ولكن بعد انتظار الرد لسنوات، وافقت الحكومة على طلبات أطفالها ولكن ليس طلباتها.

وإذا لم يعد أطفالها إلى الولايات المتحدة بحلول مايو 2024، فستنتهي صلاحية وثائقهم، مما يترك لهذه السيدة، الاختيار بين إرسال أطفالها إلى الولايات المتحدة بمفردهم أو البقاء في العراق مع تعرض حياتهم للخطر.

وقالت السيدة لموقع ميدل إيست آي: “كل ما أريده هو أن أشعر بالأمان وأن أعيش حياة طبيعية. أن أدخل أطفالي إلى المدرسة. لم يذهبوا إلى المدرسة منذ عودتنا للعراق ولم يخرجوا. ليس من أجل الاستمتاع.. لا أريد أن أحظى بحياة أطفال طبيعية”.

اقرأ أيضا:

وأضافت: “أطفالي يلومونني دائمًا على إعادتهم إلى العراق. يقولون لي إن هذا خطأي، وأنهم عادوا وأنهم في هذا الوضع الآن”.

وتركها الضغط الناتج عن محنتها مع عدد من المشاكل الجسدية والصحية، بما في ذلك الربو والاكتئاب.

وقالت السيدة، إنها كانت تحصل على الدواء من صيدلية محلية عندما خرج ثلاثة رجال مسلحين، قالت إنهم أعضاء في ميليشيا سرايا السلام – وهي جماعة مسلحة مرتبطة برجل الدين الشيعي القوي مقتدى الصدر – من شاحنة. واعتدوا عليها.

وأوضحت: “منذ ذلك الحين، كنت أتجول بحثًا عن الأمان. وأعيش في مدن مختلفة، والآن استقريت بطريقة ما في بغداد”.

وتزعم الدعوى، التي رفعها المشروع الدولي لمساعدة اللاجئين (IRAP) وهولويل شوستر وغولدبرغ، أن قرار خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية بحرمان السيدة من حق العودة كان “غير قانوني”.

وتشير إلى القانون الذي يعفي اللاجئين من الحاجة إلى العودة للحصول على وثيقة سفر لدخول الولايات المتحدة.

وقالت كيت ماير، محامية فريق التقاضي في IRAP، إن قضية السيدة لم تكن غير عادية على الإطلاق، وأن العديد من اللاجئين الجدد بحاجة إلى العودة بشكل عاجل إلى البلد الذي فروا منه من أجل أقاربهم.

وأوضحت: “كجزء من التزام الولايات المتحدة بالترحيب بالفارين من الاضطهاد، أعفى الكونجرس صراحة اللاجئين من متطلبات التوثيق التي تنطبق على غير المواطنين الآخرين الذين يسعون للدخول”.

وتابعت: “نطلب من المحكمة إلزام حكومة الولايات المتحدة بالتزاماتها بقبول اللاجئين مثل جين دو بموجب شروط قانون اللاجئين، كما أراد الكونجرس”.

وأشارت إلى أن الحكومة الأمريكية في الوقت الحالي تبقي عائلة لاجئة في خطر دون داع.