“صوت ملائكي” .. موسى التعمري يؤم المصلين في صلاة التراويح (شاهد)

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر نجم المنتخب الأردني موسى التعمري وهو يؤم المصلين في صلاة التراويح بأحد مساجد العاصمة الأردنية عمّان، مساء الاثنين.

وأبدى المغردون إعجابهم بصوت اللاعب التعمري، ووصفوه بالـ”صوت ملائكي”.

وموسى التعمري، الذي بدأ مسيرته في نادي شباب الأردن، يعدّ نجم الأردن الأول حاليا، ويحترف في نادي مونبيلييه الفرنسي.

متداول ..

موسى التعمري لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم إماما لصلاة التراويح امس بمسجد الحاج محمود حبيبه في عبدون في العاصمة عمان pic.twitter.com/ZY998ZrWV0 — Ala’a Ayyash Al Balawneh |علاء (@AlaaAlayyash) March 26, 2024

قال تعالى : ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ۗ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ ⁰[ إبراهيم: 38] قراءة الشيخ #موسى_التعمري لاعب منتخبنا الوطني اليوم في صلاة التراويح.♥️ pic.twitter.com/sS8Y3fRRvz — بكبك🇯🇴 (@ArslanShishani) March 25, 2024

وقال التعمري في تصريحات سابقة، إن رحلة الاحتراف في أوروبا أفقدته أمورا تعود عليها في الأردن، منها تعليم الطلاب القرآن الكريم، حيث كان ينشط في حلقات التحفيظ.

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ويقود التعمري منتخب “النشامى” الثلاثاء أمام باكستان، في الجولة الرابعة من تصفيات مونديال كأس العالم 2026، علما أن مباراة الذهاب في إسلام أباد شهدت تفوق الأردن بثلاثية نظيفة سجل التعمري اثنين منها.

وفي بطولة كأس آسيا لمع اسم موسى التعمري، وكان بصمة أردنية ناجحة في البطولة بعدما نجح في إيصال منتخب الأردن لتحقيق الفوز التاريخي على كوريا الجنوبية، والتأهل إلى نهائي البطولة لأول مرة في تاريخ النشامى.

مسيرة موسى التعمري الرياضية

بدأت مسيرة موسى التعمري الكروية مع فريق شباب الأردن، وانتقل بعد ذلك على سبيل الإعارة لصفوف نادي الجزيرة، قبل أن يعود لفريقه شباب الأردن الذي باعه لنادي أبويل نيقوسيا القبرصي عام 2018.

تألق الأردني مع ناديه القبرصي، وحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري وعام 2020 انتقل إلى فريق آود هيفرلي لوفينو، ومع بداية الموسم 2024 بدأ أكبر خطوة احترافية بانتقاله لفريق مونبيليه الفرنسي.

وكان حساب الدوري الفرنسي على منصة إكس (تويتر سابقًا) قد أشاد باللاعب الأردني موسى التعمري، بعد تألقه مع منتخب بلاده في نهائيات كأس آسيا، المقامة على الأراضي القطرية.

ونشر حساب الدوري الفرنسي أكثر من تدوينة حول اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، وقال في واحدة منها: “انت الدهشة التي وُلدت في الأردن يا موسى”.

وأضاف في أخرى: “أنـا من الأردن .. من أرض الأجوادي”.