شاهد فيديو لحظة انهيار جسر اصطدمت به سفينة شرقي الولايات المتحدة

وطن – تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً أظهر لحظة انهيار جسر اصطدمت به سفينة في مدينة بالتيمور التابعة لولاية ميريلاند شرقي الولايات المتحدة الأمريكية.

ووثق الفيديو انهيار غالبية أجزاء جسر ضخم بمدينة بالتيمور بولاية ميريلاند على الساحل الشرقي لأميركا، في ساعة مبكرة الثلاثاء 26 مارس 2024.

ووقع الحادث جراء اصطدام سفينة كبيرة بالجسر وفق لقطات مصورة انتشرت بشكل واسع عبر مختلف المنصات ومنها منصة “إكس“.

وظهرت السفينة أثناء اصطدامها بأحد أعمدة جسر “فرانسيس سكوت كيه” ما تسبب في دمار كامل لأجزاء منه.

BREAKING: Ship collides with Francis Scott Key Bridge in Baltimore, causing it to collapse pic.twitter.com/OcOrSjOCRn

— BNO News (@BNONews) March 26, 2024