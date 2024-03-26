شاهد فيديو لحظة انهيار جسر اصطدمت به سفينة شرقي الولايات المتحدة

وطن – تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً أظهر لحظة انهيار جسر اصطدمت به سفينة في مدينة بالتيمور التابعة لولاية ميريلاند شرقي الولايات المتحدة الأمريكية.

ووثق الفيديو انهيار غالبية أجزاء جسر ضخم بمدينة بالتيمور بولاية ميريلاند على الساحل الشرقي لأميركا، في ساعة مبكرة الثلاثاء 26 مارس 2024.

ووقع الحادث جراء اصطدام سفينة كبيرة بالجسر وفق لقطات مصورة انتشرت بشكل واسع عبر مختلف المنصات ومنها منصة “إكس“.

وظهرت السفينة أثناء اصطدامها بأحد أعمدة جسر “فرانسيس سكوت كيه” ما تسبب في دمار كامل لأجزاء منه.

BREAKING: Ship collides with Francis Scott Key Bridge in Baltimore, causing it to collapse pic.twitter.com/OcOrSjOCRn — BNO News (@BNONews) March 26, 2024

ما طبيعة الأضرار ؟

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أنه لم تتضح بعد حجم الأضرار التي لحقت بالجسر فيما نقلت شبكة “سي بي إس نيوز” الأميركية عن إدارة الإطفاء بمدينة بالتيمور قولها إن هناك “ما لا يقل عن 7 أشخاص” كانوا في النهر وقت وقوع الحادث.

وأوضحت المصادر إن فرق الغطس والإنقاذ انتقلت لمكان الحادث بحثا عنهم أسفل الجسر الذي افتتح عام 1977 ويبلغ طوله 3 كيلومترات.

ووفق ما ذكره موقع رصد السفن “مارين ترافيك” توقفت تحت الجسر سفينة حاويات ترفع علم سنغافورة تحمل اسم “دالي” في ساعة مبكرة اليوم.

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يذكر أنه لم يتبين عدد المركبات التي كانت على الجسر ذلك الوقت، ولكن مسؤولي الإطفاء قالوا إنه “من المؤكد أن مقطورة جرار كبيرة” كانت فوقه.

سلطة النقل بالولاية أوضحت أن جميع خطوط الملاحة أغلقت في الاتجاهين بسبب الحادث، مؤكدة تغيير في مسارات المرور.