توقع استشهاد ابنه على الإفطار.. فيديو مؤثر لمؤذن فلسطيني يقرأ القرآن أثناء علاجه

وطن – انتشر مقطع فيديو وُصف بالمؤثر، لمؤذن فلسطيني يقرأ القرآن الكريم أثناء إسعافه جراء إصابته بقصف للاحتلال واستشهـاد ابنه.

والتقط الفيديو المؤثر للمؤذن الفلسطيني في مستشفى أيو يوسف النجار بمدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة.

مؤذن فلسطيني يقرأ القرآن أثناء إسعافه جراء إصابته بقصف للاحتلال واستشهـاد ابنه#الجزيرة_مباشر | #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/67aCdnxg46 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 26, 2024

وردّد المؤذن الفلسطيني قول الله تعالى: “ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون”.

وتحدث عن ابنه الذي استشهد قائلا: “والله والله وربنا شهيد عليا.. وأنا قاعد بقول هنفطر في الدنيا وهو فطاره عند ربنا.. والله اتسحرنا في الدنيا وهيكون فطاره في الجنة”.

مجازر إسرائيلية في غزة

وتتواصل المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة.

واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، ليلة الثلاثاء، إثر غارة إسرائيلية على منزل يؤوي نازحين في رفح جنوبي قطاع غزة.

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وأفادت قناة الجزيرة، بتسجيل 21 شهيدا بينهم 10 أطفال في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في رفح منذ مساء أمس.

فيما استشهد 30 شخصا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو حصيرة في محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة.