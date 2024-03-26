الأمير هاري متورط في فضيحة جنسية وشون كومز استغل اسمه لأعماله “القذرة”

وطن – كشفت وسائل إعلام عن تورط الأمير هاري نجل الملك تشارلز الثالث دوق ساسكس، بدعوى قضائية تتعلق بالاتجار بالجنس بعد استغلال مغني الراب شون كومز الشهير بلقب “ديدي” اسمه لإضفاء الشرعية على أعماله التي وصفت بالقذرة.

وذكر موقع “vanitatis.elconfidencial” أن الدعوى القضائية الأمريكية تصل قيمتها إلى 30 مليون دولار وتتعلق بحفلات الاتجار بالجنس. حيث اتهم منتج الأسطوانات رودني جونز، مغني الراب البلاغ من العمر 54 عامًا، بسلسلة من مزاعم الاعتداء الجنسي.

وتم رفع دعوى جونز القضائية المؤلفة من 73 صفحة ضد كوم، والعديد من شركائه، وشركات التسجيل في نيويورك الشهر الماضي ووصل الأمر إلى تورط “شخصيات عالمية بارزة مثل الأمير هاري“.

لا دلائل مؤكدة على إدانته أو براءته

ورغم أن اسم الأمير هاري ذكر مرة واحدة فقط في الدعوى إلا أن ذلك ليس بدليل على براءته أو إدانته أو علمه بكافة الأعمال القذرة التي تورط فيها ديدي، وفضلاً عن ذلك لم يلتق الأمير البريطاني مع كومز سوى مرة واحدة فقط، ولم يحضر أبدًا أيًا من حفلاته أو حفلاته الموسيقية.

ومع مزاعم الاعتداء الجنسي واجه كومز سلسلة من الاتهامات فيما نفى مغني الراب ارتكاب أي مخالفات. وقد داهم مسؤولون من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية منزله في لوس أنجلوس وميامي، الاثنين الماضي.

وأصدرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بياناً عن ذلك جاء فيه: “قامت تحقيقات الأمن الداخلي في نيويورك بتفعيل إجراءات إنفاذ القانون كجزء من التحقيق، بمساعدة السلطات في ميامي ولوس أنجلوس، وشركائنا المحليين في إنفاذ القانون” وكانت تلك المداهمات “على صلة بتحقيق فيدرالي بشأن الاتجار بالجنس”.

هل تلقى الأمير هاري المال لقاء استغلال اسمه؟

وجاء في نص الدعوى القضائية الأمريكية أن المتهمين الآخرين مع كومز حصلوا على مكافأة مالية “لمشاركتهم في مشروع كومز للاتجار بالجنس وتسهيله”.

وتضيف الدعوى بأن كومز: “كان معروفًا بإقامته أفضل الحفلات. إن الانتساب إلى أو رعاية حفلات الاتجار بالجنس التابعة لكومز قد اكتسب الشرعية، وإمكانية الوصول إلى المشاهير، مثل الرياضيين المشهورين، والشخصيات السياسية، والفنانين والموسيقيين، وكبار الشخصيات الدولية مثل الأمير البريطاني هاري”.

ويعد لقاء هاري مع كومز مرة واحدة في عام 2007، حين التقط الأمير صورًا فوتوغرافية مع كومز والمغني كاني ويست، بعد أن أدى مغني الراب حفلًا موسيقيًا في استاد ويمبلي؛ وذلك في عيد ميلاد والدته، الأميرة الراحلة “ديانا” السادس والأربعين.

ورغم ذلك فإن كومز ذكر دوق ساسكس في مقابلة عام 2012 مع صحيفة “ذا صن” البريطانية وقال مغني الراب الأمريكي: “لا أستطيع الانتظار للوصول إلى المملكة المتحدة لأن لندن هي إحدى المدن المفضلة لدي. آمل أن أتمكن من اللحاق بالأمير هاري أثناء وجودي هناك. إنه رجل رائع، وقد حان الوقت لنتسكع معًا. أريده أن يأخذني إلى بعض نوادي مايفير الجامحة”.