اعتراف سري.. مسؤول أمريكي يتهم جيش الاحتلال بالاعتداء على الفلسطينيات جنسياً

وطن – قال جنرال إسرائيلي، إن مسؤولا أمريكيا اتهم جيش الاحتلال، بالاعتداء الجنسي بشكل منهجي على النساء الفلسطينيات خلال اجتماع خاص.

وفي مقابلة مع محطة إذاعية 103FM، قال الجنرال أمير أفيفي إنه صُدم عندما صدر هذا الاتهام من قبل صاحب الحقيبة الإسرائيلية الفلسطينية في وزارة الخارجية الأمريكية، وفقًا لصحيفة “جيروزاليم بوست“.

وقال أفيفي: “جلسنا هناك وتحدثنا عن الوضع وفجأة اتهمت إسرائيل بالاعتداء الجنسي المنهجي على النساء الفلسطينيات”.

وبحسب تقارير، أفاد المسؤول الأمريكي في الاجتماع بأن الأمم المتحدة قدمت أدلة للحكومة الإسرائيلية، لكن أفيفي ادعى أنها منفصلة تمامًا عن الواقع.

تقارير أممية

يشار إلى أنه في فبراير/شباط الماضي، قال خبراء الأمم المتحدة إنهم تلقوا تقارير عن تعرض معتقلات فلسطينيات لأشكال متعددة من الاعتداء الجنسي” في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وورد أن اثنين على الأقل من المحتجزين تعرضا للاغتصاب، في حين زُعم أن آخرين تعرضوا للتهديد بالاغتصاب والعنف الجنسي.

وأضاف الخبراء أن المئات من النساء والفتيات الفلسطينيات تعرضن للاعتقال التعسفي منذ بدء الحرب.

ووفق الخبراء، تعرضن أيضًا للمعاملة اللاإنسانية والمهينة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والضرب والحرمان من الغذاء والدواء ومنتجات الدورة الشهرية.

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شهادات مروعة

روت نساء فلسطينيات احتجزتهن قوات الاحتلال الإسرائيلية في غزة ثم أطلق سراحهن فيما بعد، هذه الانتهاكات لوسائل الإعلام.

وقالت أم فلسطينية لثلاثة أطفال لموقع ميدل إيست آي إنها تعرضت للتفتيش عدة مرات أثناء احتجازها.

وقالت: “في كل لحظة أثناء احتجازي، كلما تم نقلنا بين المواقع، تم تفتيشنا جردًا من ملابسنا”.

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وأضافت: “كان الضباط يضعون أيديهم في صدري وداخل سروالي. لقد ضربونا وركلونا، وإذا قمنا بأي حركة أو صوتنا، كانوا يصرخون علينا لنصمت”.

وأوضحت أنه في مرحلة ما، تم تجريد مجموعة من المعتقلات الفلسطينيات من ملابسهن ووضعهن في غرفة واحدة، وفق موقع ميدل إيست آي.

وتابعت: “رأيت مجموعة من النساء الفلسطينيات عاريات. وكانت المجندات يركلنني ويطلبن مني خلع ملابسي. رفضت لكنها استمرت في ركلي وضربي. وواصل الجنود الدخول والخروج من الغرفة، بينما كنا نخلع ملابسنا”.