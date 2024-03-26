إطلاق سراح البرازيلي داني ألفيش بعد دفع الكفالة المالية ولكن بهذا الشرط! (فيديو)

وطن- أطلقت المحكمة الإسبانية في كتالونيا، الاثنين، سراح النجم البرازيلي الدولي داني ألفيش لاعب نادي برشلونة السابق بشكل مؤقت من السجن، بعد اعتقاله لنحو 14 شهراً بتهمة اغتصاب فتاة في ملهى ليلي.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، بأن المحكمة قام بالإفراج المشروط عن اللاعب البرازيلي داني ألفيش المتهم بقضية اغتصاب فتاة، بعد دفعه كفالة مالية تقدر بمليون يورو من قبل أسرته.

إطلاق سراح داني ألفيش

وأردفت الصحيفة، ” بعد 14 شهراً قررت المحكمة الإسبانية الإفراج عن البرازيلي داني ألفيش، بعد دفع الكفالة المالية التي رفض والد نيمار لاعب نادي الهلال السعودي مساعدة اللاعب في دفعها”.

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أطلق سراح داني #ألفيش من أحد سجون #إسبانيا، بعد نحو 14 شهرًا خلف القضبان، بسبب تورطه في اغتـ صاب امرأة في ملهى ليلي ببرشلونة في ديسمبر 2022pic.twitter.com/Ivv1lPmECw — خالد جاسم (@khalidjassem74) March 25, 2024

كما وأضافت، ” داني ألفيش حاول الخروج الأسبوع الماضي من السجن، لكن عائلة نيمار تخلت عن مساعدته، مما دفع أسرته لسحب قرض من البنك لدفع الكفالة المالية لإخراج اللاعب وهو ما فعلته والدته وشقيقه”.

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الإفراج المشروط عن داني ألفيش

كما وختمت، ” داني ألفيش لم يستطع الخروج من السجن، لأنه مفلس رغم ثروته التي تبلغ 55 مليون يورو، بعد قرار المحكمة البرازيلية بتجميد ممتلكاته بدعوى رفعتها زوجته السابقة دينورا سانتانا ضد اللاعب”.

بعد الإعلان عن إفلاسه.. أسرة #داني_ألفيش تقترض لدفع كفالته البالغة مليون يورو بعد قرار المحكمة الإفراج المشروط عنه#العربية pic.twitter.com/5rN2Ic9r2x — العربية (@AlArabiya) March 25, 2024

المحكمة الإسبانية قررت إطلاق سراح اللاعب البرازيلي داني ألفيش المتهم بقضية اغتصاب فتاة داخل ملهى ليلي ليصدر الحكم عليه بالسجن 4 سنوات ونصف، قبل السماح بالإفراج عنه بشرط حضوره للمحكمة كل أسبوع، مع مواصلة إجراءات الاستئناف على حكم السجن.

يذكر بأن البرازيلي داني ألفيش يعد أحد أساطير كرة القدم التي لعبت مع صفوف نادي برشلونة الإسباني، إلا أن النادي رفع صورته من ضمن قائمة الأساطير بسبب قضية الاغتصاب بحق فتاة في ملهى ليلي بإسبانيا في ليلة رأس السنة نهاية عام 2022.