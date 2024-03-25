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موعد مباراة الجزائر ضد جنوب أفريقيا والتشكيلة المتوقعة والقنوات الناقلة

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المنتخب الجزائري

وطن- يلتقي منتخب الجزائر ضد جنوب أفريقيا، الثلاثاء، في مواجهة ودية قوية ومثيرة بين كلا المنتخبين على أرض ملعب “نيلسون مانديلا”.

وستنطلق مباراة الجزائر ضد جنوب أفريقيا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المغرب وتونس والجزائر دول شمال أفريقيا.

موعد مباراة الجزائر ضد جنوب أفريقيا

بينما ستكون المباراة بتوقيت فلسطين ومصر، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة عند الساعة الواحدة صباحاً مساءً.

ولكن بتوقيت السعودية ودول الخليج العربي، فستكون المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

تشكيلة منتخب الجزائر ضد جنوب أفريقيا

وسيدخل المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، المباراة القوية الودية أمام جنوب أفريقيا، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا.

دفاع محاربو الصحراء: ريان آيت نوري، رامي بن سبعيني، عيسى ماندي، يوسف عطال.

خط الوسط: ياسين براهيمي، رامز زروقي، نبيل بن طالب، فارس شايبي.

كما وفي مركز الهجوم: بغداد بونجاح، محمد الأمين عمورة.

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القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وجنوب أفريقيا

وستنقل مباراة الجزائر وجنوب أفريقيا الودية على قناة “TV6 Algérie HD“، بتردد على النايل سات 11679، ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعامل التصحيح الخطأ 3/2.

المنتخب الجزائري
لاعبو المنتخب الجزائري لكرة الفدم

وكان المنتخب الجزائري قد حقق الفوز على بوليفيا في المباراة الماضية بثلاثية ثمينة مقابل هدفين، الجمعة.

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