مبابي يُصرح: هذا موعد الإعلان عن فريقي الجديد بعد رحيلي عن باريس

وطن- كشف النجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان التاريخي، عن موعد الرسمي للإعلان عن ناديه الجديد بعد تأكيد رحيله عن النادي الباريسي مع نهاية الموسم الجاري.

وصرح الفرنسي مبابي لقناة “Téléfoot” بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم الحالي، قائلاً: ” سيعرف الناس مستقبلي قبل اليورو، أنا هادئ جداً حيال ذلك”.

موعد إعلان مبابي فريقه الجديد

وتابع مبابي حديثه، “مُستقبلي لم يعد موضوعاً كبيراً في النادي، ولم يعد أحد يتحدث معي عنه بعد الآن”.

مستقبلك؟ 🚨 كيليان مبابي : الناس ستعرف كل شيء قريباً، سأصل إلى بطولة اليورو وأنا مرتاح البال. pic.twitter.com/XzdQ2NZmYF — Insider Real (@RMCFarab) March 24, 2024

وختم، “سأكون في اليورو برأس هادئ، كما سأكون مستعد للقيام بأشياء عظيمة”.

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رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان

وكان الفرنسي كيليان مبابي قد قرر الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، بعد انتهاء عقده الصيف المقبل، بعدم رفضه الموافقة على بند لتجديد عقده لموسم آخر إضافي، أي البقاء حتى صيف عام 2025.

كما ويعد نادي ريال مدريد أحد أبرز المرشحين للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي من أجل تحقيق حلمه باللعب في صفوف الفريق الملكي، رغم التقارير التي تحدثت في وقت سابق عن اتفاق مبرم بين مبابي وريال مدريد قد حسم بشكل نهائي.

كيليان مبابي يكشف عن موعد إعلان قراره بشأن مستقبله 🔥 pic.twitter.com/6O4kJErR2u — GOAL Arabia (@GoalAR) March 24, 2024

ويعتلي كيليان مبابي صدارة ترتيب هدافي الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم للموسم الجاري، برصيد 24 هدفاً حتى الآن.

وينفرد حامل اللقب السابق باريس سان جيرمان في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 59 نقطة، كما وبفارق كبير عن الوصيف بريست برصيد 47 نقطة لهذا الموسم.