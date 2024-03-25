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مبابي يُصرح: هذا موعد الإعلان عن فريقي الجديد بعد رحيلي عن باريس

بقلم
كيليان مبابي

وطن- كشف النجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان التاريخي، عن موعد الرسمي للإعلان عن ناديه الجديد بعد تأكيد رحيله عن النادي الباريسي مع نهاية الموسم الجاري.

وصرح الفرنسي مبابي لقناة “Téléfoot” بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم الحالي، قائلاً: ” سيعرف الناس مستقبلي قبل اليورو، أنا هادئ جداً حيال ذلك”.

موعد إعلان مبابي فريقه الجديد

وتابع مبابي حديثه، “مُستقبلي لم يعد موضوعاً كبيراً في النادي، ولم يعد أحد يتحدث معي عنه بعد الآن”.

وختم، “سأكون في اليورو برأس هادئ، كما سأكون مستعد للقيام بأشياء عظيمة”.

كيليان مبابي
كيليان مبابي لاعب ريال مدريد القادم وفق التقارير المؤكدة
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وكان الفرنسي كيليان مبابي قد قرر الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، بعد انتهاء عقده الصيف المقبل، بعدم رفضه الموافقة على بند لتجديد عقده لموسم آخر إضافي، أي البقاء حتى صيف عام 2025.

كما ويعد نادي ريال مدريد أحد أبرز المرشحين للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي من أجل تحقيق حلمه باللعب في صفوف الفريق الملكي، رغم التقارير التي تحدثت في وقت سابق عن اتفاق مبرم بين مبابي وريال مدريد قد حسم بشكل نهائي.

ويعتلي كيليان مبابي صدارة ترتيب هدافي الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم للموسم الجاري، برصيد 24 هدفاً حتى الآن.

وينفرد حامل اللقب السابق باريس سان جيرمان في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 59 نقطة، كما وبفارق كبير عن الوصيف بريست برصيد 47 نقطة لهذا الموسم.

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