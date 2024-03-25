قبل استشهاده.. شقيق مصور الجزيرة يواجه وحدة إسرائيلية بمفرده وجنود الاحتلال يفرون أمامه (فيديو)

وطن – وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة هروب جنود الاحتلال من أحد المقاومين الذي كان في داخل أحد المنازل بغزة.

وأظهر المقطع عدداً من عناصر الاحتلال المدججين بأحدث الأسلحة وهم يصعدون درجاً داخل المبنى.

وفي مشهد تال بدا عدد منهم داخل صالون المنزل وهم في حالة من الارتباك والرعب ويقتربون من أبواب غرف مغلقة بحذر.

في #غزة لا يستسلم المجاهدين، يقاتلون حتى الشهادة بعد الإثخان في عدوهم..

هذا مشهد من المشاهد الكثيرة التي وثقها الاحتلال وأخفاها.. سألني أحدهم يوماً: لماذا يبث الجيش الصهيوني مشاهد قتاله فقط مع الحجر والشجر وليس المجاهدين خلال معارك #طوفان_الأقصى؟! قلت له: لأنه يخشى بث تلك… pic.twitter.com/VYvXebIzw7 — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) March 24, 2024

المقاوم “عمر الدحدوح”

ويسمع صوت أحد الجنود المحتلين وهو يصرخ ثم يرى آخر وهو يسدد نار رشاشه على غرفة بدت خالية إلا من سرير نوم.

وأفاد نشطاء أن المجاهد الذي اشتبك مع القوة الإسرائيلية وبث الرعب في قلوبهم هو المقاوم “عمر الدحدوح”، شقيق مصور قناة الجزيرة حمدان الدحدوح.

مشاهد من اشتـ.ـباك المـ.ـقـ.اوم الشـ.ـهيد “عمر الدحدوح” مع قوات الاحـ.ـتلال في منزل شقيقه بمدينة غزة. الاشتباك استمر لأكثر من نصف ساعة بين مقاتل واحد وقوة كاملة من جنود الاحتلال، حسب شهود عيان. pic.twitter.com/7uj0RVBTWJ — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) March 25, 2024

وكان حمدان نعى شقيقه قبل أيام على أن أخاه استشهد جراء قصف صهيوني، لكنه لم يكن يعلم بأن شقيقه قد خاض إحدى الملاحم البطولية في معركة طوفان الأقصى. قبل أن يسلم روحه مقبل غير مدبر أمام وحدة صهيونية كاملة لم تتمكن من مواجهته في منزل محاصر.

ارتقاء الحبيب والصديق عمر الدحدوح صابرًا محتسِبًا مقبلًا غيرَ مدبرٍ غرب غزة فجر اليوم، تقبلك الله يا حبيب وغفر الله لك pic.twitter.com/WjryBhCUcT — يحيى حلس 🇵🇸 (@yahyaHilles2) March 18, 2024

لا يستسلم المجاهدون

وعلق الناشط “أدهم أبو سلمية”:”في غزة لا يستسلم المجاهدون، يقاتلون حتى الشهادة بعد الإثخان في عدوهم، وأضاف :”هذا مشهد من المشاهد الكثيرة التي وثقها الاحتلال وأخفاها”.

المشتبك في هذا الفيديو هو الشهيد عمر الدحدوح، والفيديو فضيحة للجيش الإسرائيلي والله، رجل في مواجهة جيش وكلهم جبناء. إن اليهود لنسوة عند اللقاء .. إن كان في ساح الوغى القسام pic.twitter.com/op0YjlUtAJ — Omar Taher (@omar7386) March 24, 2024

وتابع أبو سلمية :”سألني أحدهم يوماً: لماذا يبث الجيش الصهيوني مشاهد قتاله فقط مع الحجر والشجر وليس المجاهدين خلال معارك طوفان الأقصى قلت له: لأنه يخشى بث تلك المشاهد، فالمجاهدين يقاتلون حتى اللحظة الأخيرة بلا خوف أو تردد، بينما يفر جنود العدو أمامهم”.