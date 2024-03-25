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فيديو نشر الرعب.. رجل يأكل ساقا بشرية بترت في حادث قطار بكاليفورنيا

بقلم
فيديو نشر الرعب.. رجل يأكل ساقا بشرية بترت في حادث قطار بكاليفورنيا

وطن – تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب أظهر رجلاً يأكل ساقا بشرية بترت في حادث قطار بكاليفورنيا، وفق ما نقلته شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

ووثقت كاميرا مثبتة على جانب إحدى الطرقات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، لحظة تفاجئ عمال بناء خارج محطة قطار أمتراك في واسكو بشخص يأكل ساقًا بشرية.

وبترت ساق رجل بعد حادث قطار مميت وقع في نفس اليوم.

فيما ذكر أحد شهود العيان ويدعى “خوسيه إيبارا” لمحطة “Eyetwiness” أنه عندما مر الرجل بجانبه حاملًا الساق اعتقد أنه شخص مشرد في البداية.

ووفق ما نقله موقع “wchstv” وترجمته (وطن) تم القبض على الرجل وهو “ريسندو تيليز” البالغ من العمر 27 عامًا.

وأكد أحد العمال أنه حين كان يقوم بوضع الخرسانة خارج المحطة رأى مشهدًا مرعبًا، مردفاً: “لست متأكداً من أين، لكنه سار بهذه الطريقة وكان يلوح بساق شخص ما. وبدأ يمضغه هناك، كان يعضه ويضربه بالحائط”.

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