رغم قرار الإفراج بكفالةٍ مالية.. داني ألفيش في السجن بسبب والد نيمار

وطن- ما زال النجم البرازيلي الدولي داني ألفيش لاعب نادي برشلونة، يقبع داخل السجن رغم قرار المحكمة بالإفراج عنه بكفالة مالية، بسبب عدم قدرته على دفع المبلغ المقدر بمليون يورو.

وأفادت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بأن النجم البرازيلي داني ألفيش المتهم بقضية اغتصاب فتاة في ملهى ليلي، لم يتمكن بعد من دفع الكفالة المالية لأنه مفلس، في ظل سعي عائلته وبالتحديد والدته وشقيقه للحصول على قرض لتغطية مبلغ تلك الكفالة.

داني ألفيش في السجن رغم قرار الإفراج عنه

وأردفت الصحيفة، ” والد قائد المنتخب البرازيلي نيمار جونيور، الذي ساعد داني ألفيش في دفع تعويض بوقت سابق هذا العام، قرر هذه المرة عدم دفع كفالة زميل نجله السابق في برشلونة وباريس سان جيرمان”.

¿Por qué Alves no tiene el dinero de la fianza para salir de la cárcel tras su exitosa carrera? 🔗 https://t.co/cWn5K9tjBUhttps://t.co/cWn5K9tjBU — Otro Mundo (@OtroMundoMD) March 24, 2024

وواصلت، ” في حال عدم دفع المليون يورو التي أقرها القضاء الإسباني للإفراج المؤقت حتى اللاعب ألفيش، حتى نهاية 25 مارس، سيكون اللاعب قد تجاوز المهلة المحددة لإطلاق سراحه حتى الاستئناف”.

تقارير إسبانية أخرى، تحدثت عن تمكن البرازيلي داني ألفيش تمكن من دفع الكفالة مالية المقدرة بمليون يورو، الاثنين.

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الإفراج المشروط عن داني ألفيش

وكانت المحكمة الإسبانية قد قررت، الأربعاء، الإفراج المشروط عن النجم البرازيلي الدولي السابق داني ألفيش، والمحكوم عليه بالسجن 4 سنوات ونصف بتهمة الاغتصاب بكفالة مالية.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن البرازيلي داني ألفيش يمتلك 5.5 مليون يورو، تأتي من راتبه كلاعب كرة قدم في أندية مختلفة واستثماراته وعقود الرعاية والإعلانات.

داني ألفيش سيصبح حرا بعد الخروج من السجن بكفالة قدرها مليون يورو بشروط خاصة منها عدم السفر خارج إسبانيا. محامي الضحية وصف الموافقة على القرار بـ "السماح بالحرية للأغنياء".pic.twitter.com/ddldk8iAdZ — Eslam Ahmed 🇨🇴 (@islam_colombia) March 20, 2024

وأوضحت تلك التقارير، بأن جميع ممتلكات لاعب برشلونة السابق ألفيش مجمدة بقرار محكمة برازيلية، رفعتها زوجته السابقة عليه تدعى دينورا سانتانا ضد اللاعب.

وبذلك فإن اللاعب البرازيلي ألفيش أمام خيارين لا ثالث لهما، إما دفع الكفالة المالية والمقدرة بمليون يورو للخروج من السجن أو المكوث فيه في حال قضاء المدة التي قررتها المحكمة لدفع قيمة الكفالة.