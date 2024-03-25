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رجل في مواجهة أسد بعدما استيقظ وتفاجئ به أمام منزله (فيديو)

بقلم
رجل في مواجهة أسد

وطن – تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً أشبه لما يحصل بالأفلام أظهر رجلاً وجد نفسه في مواجهة أسد بعدما استيفظ وتفاجئ به أمام منزله وكان يترقبه ويود الهجوم عليه وافتراسه حسب الفيديو الذي لم يعرف مكانه وزمانه بدقة.

وأظهر الفيديو الرجل وهو يوثق كيف استيقظ في الصباح ليتفاجئ بأسد جميل وفق وصفه لكنه لم يبدو جميلاً حين اقترب قليلاً من النافذة إذ كان الأسد يترقب خروجه لينقض عليه ويفترسه.

ووثق المقطع ما في المنزل من أغراض وكان على ما يبدو يجهز القهوة وينتظر ابتعاد الأسد عن المنطقة للمغادرة فيما بقي الأسد غاضباً ويصدر أصواتاً مرعبة كلما اقترب الرجل من النافذة.

فيديو رجل في مواجهة أسد

والنافذة التي كانت في منزل الرجل عبارة عن سياج ضعيف يمكن اختراقه من الأسد بسهولة في حال انقض عليه وهو ما أثار تعليقات وتفاعلات مثيرة عبر منصات التواصل.

وكتب أحد المتابعين ممازحاً: “الرجل القاسي هو عدو الحيوان… الحيوان جائع. أعط الحيوان شيئًا ليأكله. داعب رأسه وأظهر له المودة، فهو لن يفعل أي شيء”.

وسخر آخر قائلاً: “قد يقول محبو الحيوانات: اتركها يا عزيزي. تبرع بإحدى ذراعيك، ودع الحيوان يأكل، ودعه يموت، يمكنك التعامل مع الذراع الأخرى، بعد كل شيء”.

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وفي حال أي مواجهة بين رجل وأسد، فإن الأسد يكون لديه ميزة طبيعية كبيرة بسبب قوته الهائلة وسرعته ومهارته في الصيد.

والرجل، بالمقابل، قد يكون لديه بعض الأدوات أو الخبرات التي يمكن أن تساعده في الدفاع عن نفسه، مثل السكين أو البنادق أو المعرفة بكيفية التعامل مع الحيوانات البرية.

وإذا كان للرجل الوسائل المناسبة للدفاع عن نفسه وكان لديه خبرة في استخدامها بفعالية، فقد يكون لديه فرصة للفوز أو على الأقل البقاء على قيد الحياة.

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