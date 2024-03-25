حزب تركي يغيظ آخر بدعاية انتخابية من موسيقى مسلسل وادي الذئاب “فيديو”

وطن – انتشر مقطع مصور بشكل واسع عبر المنصات أظهر سيارة تابعة لحزب الظفر التركي وهي تغيظ حزب اليسار الأخضر “الكردي” الذي يرمز له DEM داخل مناطقهم بموسيقى مسلسل وادي الذئاب في ولاية إسكي شهير شمال غربي تركيا.

ومع اقتراب الانتخابات المحلية التركية بدأت الفيديوهات واللقطات الغريبة بالتداول قبل أيام من استحقاق لا يقل أهمية عن انتخابات الرئاسة والبرلمان بالنسبة لملايين الأتراك في عموم البلاد.

دعاية انتخابية بموسيقى مسلسل وادي الذئاب

وأظهر فيديو متداول بثته وسائل إعلام تركية سيارة تابعة لحزب الظفر Zafer وهي تدخل منطقة حزب اليسار الأخضر في أحد أحياء إسكي شهير مع تشغيلها موسيقى عالية للمسلسل التركي الشهير وادي الذئاب.

ولطالما تحدث المسلسل عن مؤامرات ضد الدولة التركية يفشل مخططاتها مراد علم دار بطل العمل الذي استمر لأجزاء طويلة منذ أكثر من 10 أعوام.

انتخابات البلدية في تركيا 2024

وكثّفت الأحزاب التركية جهودها للمنافسة في الانتخابات المحلية للبلديات في تركيا المقررة في مارس/آذار 2024.

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وتحظى هذه الانتخابات باهتمام كبير بالنسبة للكثيرين و لا تقل هذه الإدارة أهمية عن الإدارة السياسية.

ومن أهم البلديات التي تركز مختلف الأطراف عليها بلدية إسطنبول حالها حال باقي المدن الكبرى.

يذكر أن الانتخابات المحلية التركية تحدد رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية ومخاتير القرى والأحياء وتجري كل خمس سنوات.

ويتم توزيع المقاعد في مجالس البلدية التركية على الأحزاب السياسية أو التحالفات حسب نسبة الأصوات التي تم الحصول عليها.